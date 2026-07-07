Champions League 2026-2027, alle 18 il via ufficiale: la prima partita, quali squadre giocano e cosa può cambiare per le italiane

È già tempo di Champions League. Sì perché le qualificazioni alla prossima edizione 2026-2027 iniziano oggi, martedì 7 luglio, alle 18 con la prima partita, e si concludono il 26 agosto. Il sorteggio della fase campionato si terrà invece giovedì 27 agosto. Al sorteggio parteciperanno 36 squadre: le 29 qualificate direttamente e le sette vincitrici degli spareggi. Durante la fase di qualificazione sono previsti il primo, il secondo e il terzo turno, seguiti dagli spareggi. Dal secondo turno di qualificazione in poi, ogni fase è divisa in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. Il percorso Campioni comprende le squadre che si sono qualificate vincendo il campionato, mentre il percorso Piazzate comprende le squadre che si sono qualificate tramite un piazzamento nei campionati che offrono più di un posto nella competizione. Il turno di accesso delle squadre si basa sul ranking per federazioni a livello di club.