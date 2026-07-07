Champions League 2026-2027, alle 18 il via ufficiale: la prima partita, quali squadre giocano e cosa può cambiare per le italiane
È già tempo di Champions League. Sì perché le qualificazioni alla prossima edizione 2026-2027 iniziano oggi, martedì 7 luglio, alle 18 con la prima partita, e si concludono il 26 agosto. Il sorteggio della fase campionato si terrà invece giovedì 27 agosto. Al sorteggio parteciperanno 36 squadre: le 29 qualificate direttamente e le sette vincitrici degli spareggi. Durante la fase di qualificazione sono previsti il primo, il secondo e il terzo turno, seguiti dagli spareggi. Dal secondo turno di qualificazione in poi, ogni fase è divisa in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. Il percorso Campioni comprende le squadre che si sono qualificate vincendo il campionato, mentre il percorso Piazzate comprende le squadre che si sono qualificate tramite un piazzamento nei campionati che offrono più di un posto nella competizione. Il turno di accesso delle squadre si basa sul ranking per federazioni a livello di club.
Primo turno di qualificazione
Squadre partecipanti
Percorso Campioni: 28 (entrano in gara a questo turno)
Andata: 7 luglio 2026
Sabah - The New Saints (18:00) Lincoln Red Imps - Inter Escaldes* (18:00) Ararat-Armenia - Riga (18:00) Kauno Žalgiris - Drita (18:00) Vardar - KuPS Kuopio (19:00) Floriana - Shamrock Rovers (19:30) Tre Fiori - Larne* (20:30) Borac - Levski Sofia (20:30) Klaksvík - Atert Bissen (20:45) Víkingur Reykjavík - Győri ETO (21:00)
8 luglio 2026
Kairat Almaty - Sutjeska (17:00) Flora Tallinn - Iberia Tbilisi (18:00) Vitebsk - Universitatea Craiova (19:00) Petrocub - Egnatia (19:00)
14 luglio 2026
KuPS Kuopio - Vardar (17:00) Iberia Tbilisi - Flora Tallinn (18:00) Riga - Ararat-Armenia (19:00) Győri ETO - Víkingur Reykjavík (19:00) The New Saints - Sabah (19:30) Levski Sofia - Borac (19:30) Inter Escaldes - Lincoln Red Imps* (20:00) Drita - Kauno Žalgiris (20:00) Shamrock Rovers - Floriana (21:00) Larne - Tre Fiori* (21:00)
15 luglio 2026
Universitatea Craiova - Vitebsk (19:30) Atert Bissen - Klaksvík (20:15) Egnatia - Petrocub (21:00) Sutjeska - Kairat Almaty (21:00)
Come funziona?
Le vincitrici di ogni sfida accedono al secondo turno di qualificazione (percorso Campioni).
Le squadre sconfitte passano al secondo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Campioni), a meno che non vengano sorteggiate per passare direttamente al terzo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Champions).
*La squadra sconfitta passa al terzo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Campioni)
Secondo turno di qualificazione
Squadre partecipanti
Percorso Campioni: 24 (10 entrano in gara a questo turno, insieme alle 14 vincitrici del primo turno di qualificazione)
Percorso Piazzate: 4 (entrano in gara a questo turno)
Andata: 21/22 luglio 2026
Percorso Campioni
Mjällby - Lincoln Red Imps/Inter Escaldes Tre Fiori/Larne - Crvena Zvezda Sabah/The New Saints - Vardar/KuPS Kuopio Klaksvík/Atert Bissen - Kauno Žalgiris/Drita Aarhus - Lech Poznań Ararat-Armenia/Riga - Floriana/Shamrock Rovers Borac/Levski Sofia - Vitebsk/Universitatea Craiova Omonoia - Kairat Almaty/Sutjeska Thun - GNK Dinamo Víkingur Reykjavík/Győri ETO - Hapoel Beer-Sheva Flora Tallinn/Iberia Tbilisi - Slovan Bratislava Petrocub/Egnatia - Celje
Percorso Piazzate
Fenerbahçe - Górnik Zabrze Sturm Graz - Hearts
Ritorno: 28/29 luglio 2026
Percorso Campioni
Lincoln Red Imps/Inter Escaldes - Mjällby Crvena Zvezda - Tre Fiori/Larne Vardar/KuPS Kuopio - Sabah/The New Saints Kauno Žalgiris/Drita - Klaksvík/Atert Bissen Lech Poznań - Aarhus Floriana/Shamrock Rovers - Ararat-Armenia/Riga Vitebsk/Universitatea Craiova - Borac/Levski Sofia Kairat Almaty/Sutjeska - Omonoia GNK Dinamo - Thun Hapoel Beer-Sheva - Víkingur Reykjavík/Győri ETO Slovan Bratislava - Flora Tallinn/Iberia Tbilisi Celje - Petrocub/Egnatia
Percorso Piazzate
Górnik Zabrze - Fenerbahçe Hearts - Sturm Graz
Come funziona?
Le vincitrici di ogni sfida accedono al terzo turno di qualificazione del rispettivo percorso.
Le squadre sconfitte passano al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League del rispettivo percorso.
Terzo turno di qualificazione
Andata: 4/5 agosto 2026
Ritorno: 11 agosto 2026
Come funziona?
Le vincitrici di ogni sfida accedono agli spareggi del rispettivo percorso.
Le squadre sconfitte nel percorso Campioni accedono direttamente agli spareggi di UEFA Europa League.
Le squadre sconfitte nel Percorso Piazzate accedono alla fase campionato di UEFA Europa League.
Spareggi
Andata: 18/19 agosto 2026
Ritorno: 25/26 agosto 2026
Come funziona?
Le vincitrici di ogni sfida accedono alla fase campionato.
Tutte le squadre sconfitte passano alla fase campionato di UEFA Europa League.
Cosa cambia per le italiane
Le italiane qualificate alla prossima Champions League sono Inter, Napoli, Roma e Como. Conosceranno i loro avversari solamente giovedì 27 agosto, ma avranno un occhio anche sulla fase preliminare che inizia oggi. Sì perché i club che superano i preliminari, specialmente nel percorso Piazzate, come il Fenerbahce, possono cambiare sensibilmente la composizione delle fasce più basse. Attenzione anche alle italiane in Europa League (Milan e Juve) perché le squadre eliminate nei vari turni preliminari di Champions League scalano nelle competizioni europee minori.