Abbonamenti Roma Champions, quasi 4mila tessere nelle prime ore

È partita oggi la campagna abbonamenti della Roma per la Champions League e la Coppa Italia 2026/27 e la risposta dei tifosi giallorossi è stata immediata. A poche ore dall’apertura della vendita sono già stati acquistati quasi 4mila abbonamenti, cioè il 10% degli aventi diritto, visto che ad avere la prelazione sono i 40mila abbonati del campionato. In coda, nel corso della giornata, oltre 5mila persone. Numeri che raccontano ancora una volta il grande entusiasmo e il grande senso di appartenenza della tifoseria romanista. Questo nonostante alcune polemiche, soprattutto sui social, per i costi delle tessere. Andando ad analizzare nel dettaglio tutta la campagna proposta dalla Roma, però, si scopre che un conto è la percezione, un altro la realtà. O meglio: gli abbonamenti sicuramente hanno prezzi maggiori rispetto agli altri anni, quando la Roma però disputava Europa e Conference League, ma sono in linea con i competitor italiani e anche inferiori rispetto a molte parti d'Europa.

Abbonamenti Champions Roma, cosa è compreso

L'abbonamento comprende cinque partite complessive: quattro gare della nuova Champions League e una sfida di Coppa Italia. Il prezzo dell’abbonamento Coppe Classic parte da 155 euro. Una cifra che, tradotta nel valore delle singole partite, assegna circa 35 euro a ciascuna gara di Champions League e circa 14 euro alla partita di Coppa Italia. Ed è proprio il prezzo a essere finito al centro di alcune discussioni sui social nelle ore successive all’apertura della vendita. Ma il confronto con le precedenti stagioni e, soprattutto, con i prezzi praticati dagli altri grandi club italiani impegnati in Champions racconta una realtà diversa.

Prezzi abbonamenti Champions Roma, il confronto con il 2018-2019

Per valutare l’evoluzione dei prezzi è utile tornare all’ultima partecipazione della Roma alla Champions League, nella stagione 2018/19. L'ultima di De Rossi in giallorosso, per capirci. L'ultima, anche, prima del Covid. Allora il pacchetto comprendeva tre partite di Champions e, per la Curva, il valore attribuito a ciascuna gara era di circa 25 euro. Oggi il valore di una singola partita di Champions inserita nel pacchetto è di circa 35 euro. La differenza è quindi di 10 euro in sette anni, pari a una crescita media, in termini assoluti, di circa 1,43 euro all’anno. Un dato che va naturalmente letto alla luce del cambiamento intervenuto nel frattempo: è cambiato il format della Champions League, sono aumentate le partite incluse nei pacchetti e si è evoluto il mercato dei biglietti e degli abbonamenti. Purtroppo? Sì, probabilmente. Ma vale per tutti.