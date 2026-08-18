Dove vedere Fenerbahce-Lione in tv? Dazn o Sky, orario

Al via i playoff di Champions League . Tra oggi (18 agosto) e domani si disputeranno le gare di andata dell'ultimo atto di qualificazione. Tra queste, a Istanbul si affronteranno il Fenerbahce di Lukaku (che non dovrebbe partire titolare), ma anche di Guendouzi e Greenwood, contro il Lione di Paulo Fonseca e Openda .

Fenerbahce-Lione, l'orario

La sfida valida per i playoff di Champions League tra il Fenerbahce e il Lione è in programma oggi, martedì 18 agosto, alle 21:00, allo Şükrü Saracoğlu di Istanbul.

Dove vedere Fenerbahce-Lione, in diretta tv

Fenerbahce-Lione sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, sul canale Sky Sport Uno.

Fenerbahce-Lione, dove vederla in streaming

Fenerbahce-Lione sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Le app sono scaricabili su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso il login.