Dove vedere Fenerbahce-Lione in tv? Dazn o Sky, orario
Al via i playoff di Champions League. Tra oggi (18 agosto) e domani si disputeranno le gare di andata dell'ultimo atto di qualificazione. Tra queste, a Istanbul si affronteranno il Fenerbahce di Lukaku (che non dovrebbe partire titolare), ma anche di Guendouzi e Greenwood, contro il Lione di Paulo Fonseca e Openda.
Fenerbahce-Lione, l'orario
La sfida valida per i playoff di Champions League tra il Fenerbahce e il Lione è in programma oggi, martedì 18 agosto, alle 21:00, allo Şükrü Saracoğlu di Istanbul.
Dove vedere Fenerbahce-Lione, in diretta tv
Fenerbahce-Lione sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, sul canale Sky Sport Uno.
Fenerbahce-Lione, dove vederla in streaming
Fenerbahce-Lione sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Le app sono scaricabili su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso il login.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS