Dove vedere Fenerbahce-Lione in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida valida per i playoff di Champions League: le probabili formazioni

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Pubblicato il 18.08.2026, 15:15 (Aggiornato il 18.08.2026, 16:06)

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Al via i playoff di Champions League. Tra oggi (18 agosto) e domani si disputeranno le gare di andata dell'ultimo atto di qualificazione. Tra queste, a Istanbul si affronteranno il Fenerbahce di Lukaku (che non dovrebbe partire titolare), ma anche di Guendouzi e Greenwood, contro il Lione di Paulo Fonseca e Openda.

Fenerbahce-Lione, l'orario

La sfida valida per i playoff di Champions League tra il Fenerbahce e il Lione è in programma oggi, martedì 18 agosto, alle 21:00, allo Şükrü Saracoğlu di Istanbul.

Dove vedere Fenerbahce-Lione, in diretta tv

Fenerbahce-Lione sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, sul canale Sky Sport Uno.

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Fenerbahce-Lione, dove vederla in streaming

Fenerbahce-Lione sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Le app sono scaricabili su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso il login. 

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