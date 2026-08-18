Greenwood segna un gol da fenomeno, Fofana titolare e in ombra: Fenerbahce e Lione pareggiano nei preliminari di Champions

Scrivi Fenerbahce-Lione, leggi Greenwood contro Fofana. Cioè l'uomo che ha scelto la Turchia invece della Roma per una vagonata di soldi di fronte a un obiettivo concreto che sta nella lista della spesa di D'Amico per rinforzare la squadra di Gasperini nel breve periodo. Lo scontro l'ha vinto l'ex Marsiglia perché ha realizzato un eurogol a inizio ripresa : uomo puntato in area, prima rientra sul destro, poi sul sinistro con una finta e infine lascia partire un tiro a incrociare imparabile. E lo stadio viene giù. Applausi convinti a Istanbul.

Fofana non brilla nel Lione

La partita è finita con il punteggio di 1-1 e valeva per l'andata dell'ultimo turno preliminare di Champions League. Il Lione di Fonseca (ex Roma) era passato in vantaggio a fine primo tempo grazie alla rete di Openda. Fofana ha giocato titolare disputando una partita in ombra fino al momento della sostituzione (minuto 91), senza finire tra l'altro sul tabellino dei marcatori. Si deciderà tutto in Francia la prossima settimana: chi passa accede alla fase campionato della prossima edizione di Champions. Insomma, la posta in palio è altissima.

Preliminari Champions, le altre partite

Levski e AEK Atene non sono andate oltre lo 0-0. Tre partite stasera e tre pareggi: anche Dinamo Zagabria-Viking è terminata con il punteggio di 2-2. Al ritorno ci saranno solo finalissime da dentro o fuori.