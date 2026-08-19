Champions League, preliminari: Celtic e Bodo/Glimt ipotecano la qualificazione

ROMA - Dopo le tre partite di ieri, tra le quali ha spiccato l'1-1 tra il Fenerbahce di Greenwood (a segno con un gol d'autore) e il Lione di Fofana ( obiettivo di mercato della Roma ), altre quattro gare valide per l'andata dell' ultimo turno dei preliminari di Champions League sono andate in scena nella serata di oggi (mercoledì 19 agosto).

Champions League, Celtic e Bodo ipotecano la qualificazione

Celtic e Bodo Glimt hanno praticamente ipotecato la qualificazione alla fase campionato della massima competizione continentale per club: gli scozzesi hanno battuto 3-0 in casa gli austriaci del Lask Linz (gol di Nygren e doppietta di Duran), mentre i norvegesi si sono imposti sul campo degli olandesi del NEC con il risultato di 1-3 (reti di Felt, Helmerse su rigore e gol dell'ex palermitano Aleesami per gli ospiti, di Bischoff invece il gol dei padroni di casa).

Celtic-Lask Linz 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

NEC-Bodo/Glimt 1-3: cronaca, statistiche e tabellino

Hapoel Beer Sheva ok, pari per lo Slovan Bratislava

Sul neutro di Bucarest gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva hanno invece sconfitto per 2-1 gli azeri del Sabah Baku, mentre è finita 1-1 la sfida tra gli slovacchi dello Slovan Bratislava e gli sloveni del Celje. Tra martedì e mercoledì della prossima settimana (25 e 26 agosto) le gare di ritorno che assegneranno il pass per la fase campionato della Champions League 2026/27.

Slovan Bratislava-Celje 1-1: cronaca, statistiche e tabellino