Dove vedere Sabah Baku-Beer Sheva in tv? Dazn, Sky o Now orario

I preliminari di Champions League arrivano al turno decisivo. Si sfidano Sabah Baku e Hapoel Beer Sheva nel ritorno dell'ultimo turno prima della League Phase del torneo. La partita riparte sul 2-1 per gli israeliani maturato nella gara d'andata: dopo il vantaggio degli azeri con Simic, i padroni di casa hanno rimontato con i gol di East e Zlatanovic. Ora il turno decisivo: per entrambe le squadre la qualificazione sarebbe storica dato che sarebbe la prima partecipazione sia per il Sabah Baku che per l'Hapoel Beer Sheva.

Sabah Baku-Hapoel Beer Sheva, l'orario

Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le ore 18:45 di oggi, martedì 25 agosto, al Tofiq Behramov Republican Stadium di Baku. Il direttore di gara sarà il romeno Istvan Kovacs. Marica e Tunyogi i guardalinee. Szabolcs Kovacs il quarto uomo. Dankert al Var, Popo all'avar.

Dove vedere Sabah Baku-Hapoel Beer Sheva in diretta tv

Sabah Baku-Hapoel Beer Sheva sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max.

Sabah Baku-Hapoel Beer Sheva, dove vederla in streaming

Sabah Baku-Hapoel Beer Sheva sarà visibile in diretta streaming su Sky Go e Now. Le app sono scaricabili su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso il login.