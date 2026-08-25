Dove vedere Bodo/Glimt-NEC Nijmegen in tv? Dazn, Sky o Now orario

Il Bodo/Glimt si ritrova a un passo dalla League Phase della Champions League. Ormai i norvegesi sono una certezza delle coppe europee e si stanno sempre di più consolidando nel palcoscenico più importante. Dopo aver eliminato l' Inter ed essere arrivati a un passo dai quarti di finale nella scorsa stagione, il Bodo/Glimt vorrà migliorare il rendimento. Pe rfarlo però prima deve assicurarsi il posto nella League Phase e dovrà superare il NEC Nijmegen: in Olanda nella gara d'andata era finita 3-1 per i norvegesi.

Bodo/Glimt-NEC Nijmegen, l'orario

Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le ore 21 di oggi, martedì 25 agosto, all'Aspmyra Stadion di Bodo. Il direttore di gara sarà l'inglese Oliver. Burt e Mainwaring i guardalinee. Madley il quarto uomo. Salisbury al Var, Attwell all'avar.

Dove vedere Bodo/Glimt-NEC Nijmegen in diretta tv

Bodo/Glimt-NEC Nijmegen sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno.

Bodo/Glimt-NEC Nijmegen, dove vederla in streaming

Bodo/Glimt-NEC Nijmegen sarà visibile in diretta streaming su Sky Go e Now. Le app sono scaricabili su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso il login. Sarà possibile seguire la partita anche con la diretta testuale sul CorrieredelloSport.it.