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Dove vedere LASK Linz-Celtic in tv? Dazn, Sky o Now orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno dei preliminari di Champions League: tutte le info per seguire il match

2 min

Pubblicato il 25.08.2026, 13:43

lask linzCelticChampions League

Dopo un anno di assenza, il Celtic è a un passo dal ritorno in Champions League. Gli scozzesi affrontano il ritorno dei preliminari contro il LASK Linz dopo il 3-0 maturato in casa nella gara d'andata. Dopo un inizio di campionato dove ha racimolato solo vittorie, la squadra di O'Neil è pronta per il ritorno sul grande palcoscenico europeo.

LASK Linz-Celtic, l'orario

Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le ore 21 di oggi, martedì 25 agosto, alla Oberösterreich Arena di Linz. Il direttore di gara sarà il polacco Marciniak. Listkiewicz e Kupsik i guardalinee. Raczkowski il quarto uomo. Van Boekel al Var, Malec all'Avar.

Dove vedere LASK Linz-Celtic in diretta tv

LASK Linz-Celtic sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio.

LASK Linz-Celtic, dove vederla in streaming

LASK Linz-Celtic sarà visibile in diretta streaming su Sky Go e Now. Le app sono scaricabili su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso il login. Sarà possibile seguire la partita anche con la diretta testuale sul CorrieredelloSport.it.

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