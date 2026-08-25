Dove vedere LASK Linz-Celtic in tv? Dazn, Sky o Now orario

Dopo un anno di assenza, il Celtic è a un passo dal ritorno in Champions League. Gli scozzesi affrontano il ritorno dei preliminari contro il LASK Linz dopo il 3-0 maturato in casa nella gara d'andata. Dopo un inizio di campionato dove ha racimolato solo vittorie, la squadra di O'Neil è pronta per il ritorno sul grande palcoscenico europeo.

LASK Linz-Celtic, l'orario

Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le ore 21 di oggi, martedì 25 agosto, alla Oberösterreich Arena di Linz. Il direttore di gara sarà il polacco Marciniak. Listkiewicz e Kupsik i guardalinee. Raczkowski il quarto uomo. Van Boekel al Var, Malec all'Avar.

Dove vedere LASK Linz-Celtic in diretta tv

LASK Linz-Celtic sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio.

LASK Linz-Celtic, dove vederla in streaming

LASK Linz-Celtic sarà visibile in diretta streaming su Sky Go e Now. Le app sono scaricabili su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso il login. Sarà possibile seguire la partita anche con la diretta testuale sul CorrieredelloSport.it.