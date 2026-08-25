Playoff Champions League, tutto facile per il Bodo. Impresa Lask: eliminato il Celtic
Si va completando il quadro delle 36 partecipanti alla Champions League 2026/2027, cui prenderanno parte anche Lask, Bodo e Sabah. Domani, mercoledì 26 agosto, le ultime quattro sfide di ritorno dei playoff che comporranno il tabellone principale, giovedì 27 il sorteggio della phase league.
Il Baku Sabah elimina l'Hapoel Beer Sheva
Nel tardo pomeriggi italiano è andata in scena la sfida di Baku tra gli azeri del Sabah e gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva, che dopo il successo per 2-1 dell'andata, escono clamorosamente di scena, capitolando per 5-2 ai supplementari. Eppure era stato proprio il Beer Sheva ad andare in vantaggio per due volte, prima con Zlatanovic e poi con Mizrahi, dopo il pari di Nwachukwu. Ad un quarto d'ora dal termine arriva però il nuovo pari azero con Rakhmonaliyev e al 94' il vantaggio dello Sabah, che con Mutallimov manda la partita ai supplementari, dove gli azeri completano l'impresa con le reti di Mbina al 101' e di Mickels al 115' e conquistano una clamorosa qualificazione al girone unico di Champions.
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