Playoff Champions League, tutto facile per il Bodo. Impresa Lask: eliminato il Celtic

Il Baku Sabah elimina l'Hapoel Beer Sheva

Nel tardo pomeriggi italiano è andata in scena la sfida di Baku tra gli azeri del Sabah e gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva, che dopo il successo per 2-1 dell'andata, escono clamorosamente di scena, capitolando per 5-2 ai supplementari. Eppure era stato proprio il Beer Sheva ad andare in vantaggio per due volte, prima con Zlatanovic e poi con Mizrahi, dopo il pari di Nwachukwu. Ad un quarto d'ora dal termine arriva però il nuovo pari azero con Rakhmonaliyev e al 94' il vantaggio dello Sabah, che con Mutallimov manda la partita ai supplementari, dove gli azeri completano l'impresa con le reti di Mbina al 101' e di Mickels al 115' e conquistano una clamorosa qualificazione al girone unico di Champions.