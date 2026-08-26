Dove vedere Lione-Fenerbahce in tv? Sky o Prime Video, orario
Proseguono i playoff di Champions League. Dopo i risultati di ieri, come l'eliminazione a sorpresa del Celtic e la qualificazione del Bodo Glimt, nella serata di oggi il Lione di Openda e il Fenerbahce di Lukaku si sfidano nella gara di ritorno. Si riparte dall'1-1 della gara di andata: in palio un posto nella League Phase della principale competizione europea.
Lione-Fenerbahce, l'orario
Il calcio d'inizio della gara di ritorno dei playoff di Champions League è previsto per le ore 21:00 di oggi, mercoledì 26 agosto, allo stadio Parc Olympique Lyonnais di Lione.
Dove vedere Lione-Fenerbahce in diretta tv
Lione-Fenerbahce sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare le app di Prime su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lione-Fenerbahce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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