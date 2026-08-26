Sorteggio Champions League, come funziona: data, orario, fasce e dove vederlo in tv

Nella città della sorte e della regalità, torna a girare l’urna dei campioni. Ottantanove giorni dopo la finale di Budapest tra Arsenal e Psg, è di nuovo tempo di Champions League: giovedì 27 agosto alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco prenderà forma il destino europeo di Inter, Napoli, Roma e Como. Non è solo un sorteggio: è il momento in cui la stagione, ancora tutta da scrivere, comincia finalmente ad avere un volto e degli avversari veri, mentre il calendario completo sarà comunicato alle squadre entro sabato. Questa volta l’Italia si presenta all’appuntamento con l’ormai rodata Super Champions con quattro storie che non potrebbero essere più diverse tra loro, unite però dallo stesso brivido. Dal Real Madrid di Mourinho II al Psg bicampione in carica fino alle cinque squadre inglesi, i pericoli tra le big non mancano. Occhio anche al Borussia Dortmund di Bellingham junior e al Porto di Farioli in seconda fascia, in terza al Galatasaray di Osimhen e al Bodø/Glimt, sempre pericoloso soprattutto in Norvegia. E al Lilla di Davide Ancelotti, che potrebbe rappresentare la sorpresa del torneo.