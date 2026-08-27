Guendouzi impazzito, Fonseca che si definisce "un tecnico di mer...": i retroscena della folle notte di Lione. E c'è chi scrive a Dybala

Nella folle notte di Lione succede di tutto. Prima, però, il risultato sportivo: il Lione perde in casa 2-1 , dopo il pareggio dell'andata a volare in Champions è il Fenerbahce . Una batosta non da poco per i francesi di Fonseca che, infatti, si presenta a pezzi in sala stampa: "Forse quello che è successo è nato dal fatto che sono un allenatore di mer...", dice. Piccato per le tante critiche ricevute, infastidito per un risultato probabilmente inaspettato, Fonseca è sbottato: "Mi fate sempre le stesse domande sui cambi, sempre le stesse cose... Sono abituato". Abituato, forse, dovrebbe essere anche Matteo Guendouzi . Da ex Marsiglia sapeva che la partita di Lione non sarebbe stata come le altre.

Guendouzi e la rissa di Lione, tutti i dettagli

Provocato, fin dal riscaldamento, anche in maniera pesante, con cori su tutta la famiglia, alcuni davvero sgradevoli, al fischio finale ha reagito come peggio non avrebbe potuto: "Quando 60.000 persone insultano la tua famiglia, tua madre, i tuoi figli persino prima della partita e nessuno allo stadio dice loro di tacere... Se vuoi provocare, si provoca in entrambi i sensi. Se non si può festeggiare come si ha voglia di fare allora...", ha spiegato. Ma cosa è successo davvero? Per prima cosa la rissa è iniziata in campo ed è finita negli spogliatoi, con tanto di preparatori e addetti alla sicurezza coinvolti. Guendouzi, una volta finita la partita, invece di festeggiare con i compagni del Fenerbahce ha prima iniziato a saltellare da solo in campo verso i tifosi, poi ha gridato "Allez l'OM", cioè: "Forza Marsiglia" e, infine, ha imitato il famoso gesto del rapper Jul, originario di Marsiglia. Gli animi si sono surriscaldati in campo tra i giocatori del Lione e quelli turchi, prima che scoppiasse una rissa nel tunnel dello stadio Groupama. Non contento, Guendouzi ha tentato di lasciare il campo e salire sugli spalti ma è stato fermato da un membro dello staff dell'OL. Si trattava di Antonio Ferreira, l'allenatore dei portieri della squadra francese, che a sua volta è stato circondato dai tifosi del Fenerbahce.