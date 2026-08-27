Calendario Napoli, tutte le avversarie del girone di Champions League

I sorteggi di Monte-Carlo hanno dato i verdetti, soprattutto hanno svelato il calendario della prossima fase campionato della Champions League, il girone unico che racchiude le migliori 36 squadre d'Europa e che prenderà il via il prossimo 8 settembre. Tra queste c'è anche il Napoli (inserito in terza fascia) insieme alle altre italiane Inter, Roma e Como. La squadra di Allegri, partita bene in campionato con la vittoria per 2-0 sul campo del Genoa, ha scoperto il suo percorso europeo. Le date e gli orari delle gare invece saranno comunicati entro sabato 29 agosto.