Calendario Napoli, tutte le avversarie del girone di Champions League
I sorteggi di Monte-Carlo hanno dato i verdetti, soprattutto hanno svelato il calendario della prossima fase campionato della Champions League, il girone unico che racchiude le migliori 36 squadre d'Europa e che prenderà il via il prossimo 8 settembre. Tra queste c'è anche il Napoli (inserito in terza fascia) insieme alle altre italiane Inter, Roma e Como. La squadra di Allegri, partita bene in campionato con la vittoria per 2-0 sul campo del Genoa, ha scoperto il suo percorso europeo. Le date e gli orari delle gare invece saranno comunicati entro sabato 29 agosto.
Come sono state sorteggiate le avversarie del Napoli
Il meccanismo è quello ormai collaudato della League Phase, arrivata al suo terzo anno di vita: 36 squadre partecipanti divise in 4 fasce da 9 club ciascuna, composte in base al ranking quinquennale Uefa. Ogni squadra ha pescato due avversarie per ciascuna fascia, per un totale di 8 partite: 4 giocate in casa e 4 in trasferta, una per ogni fascia in entrambi i casi, così da garantire un maggiore equilibrio tra chi gioca e dove.
Le avversarie del Napoli
Queste le avversarie che il Napoli dovrà affrontare: Manchester City (trasferta), Arsenal (casa), Brugge (casa), Porto (trasferta), Villarreal (trasferta), Bodo/Glimt (casa), Viking (casa), Sabah (trasferta).
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