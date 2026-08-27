Calendario Como, tutte le avversarie del girone di Champions League

Dall'esordio in campionato alla prima ai sorteggi Champions, gli occhi del Como si sono spostati sul palcoscenico internazionale. La squadra di Fabregas ha aperto la nuova Serie A 2026-2027 pareggiando 1-1 in casa dell'Udinese e dopo pochi giorni ha vissuto da protagonista - insieme alle altre italiane Inter, Napoli e Roma - i sorteggi svelati dall'urna di Monte-Carlo, che hanno rivelato il cammino europeo di Nico Paz e compagni. Dall'8 settembre, infatti, prenderà il via il calendario della fase campionato della Champions League con le migliori 36 squadre, Como compreso, che ora sa contro chi dovrà giocare. Le date e gli orari delle partite, invece, verranno comunicati entro sabato 29 agosto.