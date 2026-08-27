Calendario Como, tutte le avversarie del girone di Champions League

Per la prima volta la squadra di Fabregas ha assistito all'esito dell'urna di Monte-Carlo, che ha svelato il cammino europeo

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Pubblicato il 27.08.2026, 19:10

ComoChampions League

Dall'esordio in campionato alla prima ai sorteggi Champions, gli occhi del Como si sono spostati sul palcoscenico internazionale. La squadra di Fabregas ha aperto la nuova Serie A 2026-2027 pareggiando 1-1 in casa dell'Udinese e dopo pochi giorni ha vissuto da protagonista - insieme alle altre italiane Inter, Napoli e Roma - i sorteggi svelati dall'urna di Monte-Carlo, che hanno rivelato il cammino europeo di Nico Paz e compagni. Dall'8 settembre, infatti, prenderà il via il calendario della fase campionato della Champions League con le migliori 36 squadre, Como compreso, che ora sa contro chi dovrà giocare. Le date e gli orari delle partite, invece, verranno comunicati entro sabato 29 agosto. 

Sorteggio Champions League, tutte le fasce squadra per squadra: il quadro completo
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Le avversarie del Como, così sono state sorteggiate

Il meccanismo che ha decretato le avversarie del Como è rimasto lo stesso delle due edizioni precedenti: 36 squadre partecipanti divise in 4 fasce (il Como era in quarta fascia) da 9 club ciascuna, composte in base al ranking quinquennale Uefa. Ad ogni squadra sono state assegnate tramite il sorteggio due avversarie per ciascuna fascia, per un totale di 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta.

Contro chi giocherà il Como in Champions League

Il Como, come detto, era stato inserito in quarta fascia e per questo ha pescato: Barcellona (trasferta), Paris Saint-Germain (casa), Real Betis (trasferta), Manchester United (casa), Lipsia (casa), Feyenoord (trasferta), Lens (trasferta), AEK Atene (casa).

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