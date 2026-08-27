Calendario Como, tutte le avversarie del girone di Champions League
Dall'esordio in campionato alla prima ai sorteggi Champions, gli occhi del Como si sono spostati sul palcoscenico internazionale. La squadra di Fabregas ha aperto la nuova Serie A 2026-2027 pareggiando 1-1 in casa dell'Udinese e dopo pochi giorni ha vissuto da protagonista - insieme alle altre italiane Inter, Napoli e Roma - i sorteggi svelati dall'urna di Monte-Carlo, che hanno rivelato il cammino europeo di Nico Paz e compagni. Dall'8 settembre, infatti, prenderà il via il calendario della fase campionato della Champions League con le migliori 36 squadre, Como compreso, che ora sa contro chi dovrà giocare. Le date e gli orari delle partite, invece, verranno comunicati entro sabato 29 agosto.
Le avversarie del Como, così sono state sorteggiate
Il meccanismo che ha decretato le avversarie del Como è rimasto lo stesso delle due edizioni precedenti: 36 squadre partecipanti divise in 4 fasce (il Como era in quarta fascia) da 9 club ciascuna, composte in base al ranking quinquennale Uefa. Ad ogni squadra sono state assegnate tramite il sorteggio due avversarie per ciascuna fascia, per un totale di 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta.
Contro chi giocherà il Como in Champions League
Il Como, come detto, era stato inserito in quarta fascia e per questo ha pescato: Barcellona (trasferta), Paris Saint-Germain (casa), Real Betis (trasferta), Manchester United (casa), Lipsia (casa), Feyenoord (trasferta), Lens (trasferta), AEK Atene (casa).
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