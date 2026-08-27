Sorteggio Champions diretta: scopri le avversarie di Roma, Napoli, Inter e Como LIVE
Tutto pronto al Grimaldi Forum di Monte Carlo per il sorteggio della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, il terzo anno con la formula del maxi-girone unico a 36 squadre. Riflettori puntati sulle quattro italiane in gara: l'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e la favola Como, all'esordio assoluto nella competizione, inserito in quarta fascia. Un software automatizzato assegnerà a ciascun club le sue 8 avversarie (due per ogni fascia, con 4 gare in casa e 4 in trasferta), rispettando i criteri UEFA che vietano derby nazionali e incontri con più di due squadre dello stesso campionato. In palio c'è l'accesso diretto agli ottavi per le prime 8 classificate, mentre dal 9° al 24° posto si giocherà tutto ai playoff. Segui suL CorrieredelloSport.it la diretta del sorteggio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
17:17
Le quattro italiane in Champions: dall'Inter alla sorpresa Como
Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le quattro squadre italiane che si sono guadagnate il diritto di giocare questa League Phase di Champions League. L'Inter è ormai una certezza della competizione, con due finali disputate negli ultimi tre anni, poi c'è il Napoli con la grande esperienza di Allegri e De Bruyne, il ritorno della Roma dopo sette anni di assenza e la sorpresa Como, al suo debutto assoluto nella massima competizione europea.
17:10
Sorteggio Champions League, il regolamento e come funziona
Il meccanismo è quello ormai collaudato della League Phase, arrivata al suo terzo anno di vita: 36 squadre partecipanti divise in 4 fasce da 9 club ciascuna. Ecco il regolamento e tutti i vincoli del sorteggio. LEGGI TUTTO
17:05
Il Psg arriva al sorteggio da campione in carica
Si torna a pensare alla Champions 89 giorni dopo la finale di Budapest, che ha visto il Psg trionfare battendo l'Arsenal. Alla Puskas Arena furono decisivi i rigori che consegnarono ai parigini di Luis Enrique la loro seconda Champions League consecutiva. Oggi il club francese si presenta al sorteggio da campione in carica.
17:00
Sorteggio Champions, bisognerà aspettare per scoprire tutte le date
Nel sorteggio di oggi saranno svelati solo gli accoppiamenti tra le varie squadre nella fase campionato, mentre per conoscere tutte le date bisognerà aspettare che vengano comunicati dalla UEFA entro sabato 29 agosto.
16:55
Champions League, tutte le date della competizione
Fase campionato
Giornata 1: 8–10 settembre 2026
Giornata 2: 13/14 ottobre 2026
Giornata 3: 20/21 ottobre 2026
Giornata 4: 3/4 novembre 2026
Giornata 5: 24/25 novembre 2026
Giornata 6: 8/9 dicembre 2026
Giornata 7: 19/20 gennaio 2027
Giornata 8: 27 gennaio 2027
Fase a eliminazione diretta
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16/17 e 23/24 febbraio 2027
Ottavi di finale: 9/10 e 16/17 marzo 2027
Quarti di finale: 6/7 e 13/14 aprile 2027
Semifinali: 27/28 aprile e 4/5 maggio 2027
Finale: 5 giugno 2027
16:50
Champions League, le 36 squadre della fase campionato
Fascia 1
Paris Saint Germain (FRA)
Bayern Monaco (GER)
Real Madrid (ESP)
Liverpool (ENG)
Inter (ITA)
Manchester City (ENG)
Arsenal (ENG)
Barcellona (ESP)
Atletico Madrid (ESP)
Fascia 2
Borussia Dortmund (GER)
Roma (ITA)
Sporting CP (POR)
Aston Villa (ENG)
Porto (POR)
Manchester Utd (ENG)
Club Brugge (BEL)
Real Betis (ESP)
PSV (NED)
Fascia 3
Feyenoord (NED)
Lille (FRA)
Bodo/Glimt (NOR)
Napoli (ITA)
Lipsia (GER)
Villarreal (ESP)
Fenerbahçe (TUR)
Shakhtar (UKR)
Galatasaray (TUR)
Fascia 4
Slavia Praga (CZE)
S. Bratislava (SVK)
Stoccarda (GER)
AEK Atene (GRE)
LASK (AUT)
Como (ITA)
Lens (FRA)
Viking (NOR)
Sabah (AZE)
16:45
Sorteggio Champions, è tutto pronto: segui la diretta
Quasi tutto pronto al Grimaldi Forum di Monaco per il sorteggio della nuova Champions League a maxi-girone unico. Alle 18 è in programma il sorteggio: tra le 36 squadre in urna anche le quattro italiane: Inter, Roma, Napoli e l'esordiente Como. Segui con noi la diretta per scoprire in tempo reale le otto avversarie di ciascun club.
Grimaldi Forum - Monte Carlo
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