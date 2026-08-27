Sorteggio Champions diretta: scopri le avversarie di Roma, Napoli, Inter e Como LIVE

Tutto pronto al Grimaldi Forum di Monte Carlo per il sorteggio della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, il terzo anno con la formula del maxi-girone unico a 36 squadre. Riflettori puntati sulle quattro italiane in gara: l'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e la favola Como, all'esordio assoluto nella competizione, inserito in quarta fascia. Un software automatizzato assegnerà a ciascun club le sue 8 avversarie (due per ogni fascia, con 4 gare in casa e 4 in trasferta), rispettando i criteri UEFA che vietano derby nazionali e incontri con più di due squadre dello stesso campionato. In palio c'è l'accesso diretto agli ottavi per le prime 8 classificate, mentre dal 9° al 24° posto si giocherà tutto ai playoff. Segui suL CorrieredelloSport.it la diretta del sorteggio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

17:17 Le quattro italiane in Champions: dall'Inter alla sorpresa Como Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le quattro squadre italiane che si sono guadagnate il diritto di giocare questa League Phase di Champions League. L'Inter è ormai una certezza della competizione, con due finali disputate negli ultimi tre anni, poi c'è il Napoli con la grande esperienza di Allegri e De Bruyne, il ritorno della Roma dopo sette anni di assenza e la sorpresa Como, al suo debutto assoluto nella massima competizione europea. 17:10 Sorteggio Champions League, il regolamento e come funziona Il meccanismo è quello ormai collaudato della League Phase, arrivata al suo terzo anno di vita: 36 squadre partecipanti divise in 4 fasce da 9 club ciascuna. Ecco il regolamento e tutti i vincoli del sorteggio. LEGGI TUTTO 17:05 Il Psg arriva al sorteggio da campione in carica Si torna a pensare alla Champions 89 giorni dopo la finale di Budapest, che ha visto il Psg trionfare battendo l'Arsenal. Alla Puskas Arena furono decisivi i rigori che consegnarono ai parigini di Luis Enrique la loro seconda Champions League consecutiva. Oggi il club francese si presenta al sorteggio da campione in carica.