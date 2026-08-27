De Bruyne col Napoli torna a Manchester, la sua "previsione": "Giocare contro il City non mi è mai piaciuto"

De Bruyne, nell'intervista al nostro giornale, era stato categorico sulla sua volontà per il sorteggio della League Phase della Champions League: "No, non mi piace giocare contro il Manchester City: sarà sempre la mia squadra, è normale, ci sono stato per dieci anni. Il percorso, la scalata e le vittorie non cambieranno mai: andare lì da avversario è una cosa che non mi è piaciuta". Ma la sorte ha fatto la sua decisione, e il Napoli, tra le otto squadre della prima fascia, è stato associato proprio con il Manchester City.