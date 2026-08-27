De Bruyne col Napoli torna a Manchester, la sua "previsione": "Giocare contro il City non mi è mai piaciuto"
De Bruyne, nell'intervista al nostro giornale, era stato categorico sulla sua volontà per il sorteggio della League Phase della Champions League: "No, non mi piace giocare contro il Manchester City: sarà sempre la mia squadra, è normale, ci sono stato per dieci anni. Il percorso, la scalata e le vittorie non cambieranno mai: andare lì da avversario è una cosa che non mi è piaciuta". Ma la sorte ha fatto la sua decisione, e il Napoli, tra le otto squadre della prima fascia, è stato associato proprio con il Manchester City.
De Bruyne torna all'Etihad: la "previsione" nella nostra intervista esclusiva
Kevin De Bruyne tornerà dunque ad affrontare i suoi ex compagni del Manchester City e lo farà proprio in quello che per dieci anni è stato il suo palcoscenico, l'Etihad Stadium. Il Napoli infatti giocherà la sfida della League Phase in casa dei Citizens, ma ancora non è stata resa nota la data: il calendario verrà comunicato dalla Uefa ai club entro sabato 29 agosto. Ma ormai il belga è abituato al ritorno da avversario in casa del Manchester City.
Già nella passata edizione della Champions League, Napoli e Manchester City si erano affrontate nella League Phase sempre all'Etihad Stadium. In quell'occasione De Bruyne venne schierato titolare da Antonio Conte, salvo poi essere sostituito al 26' per un riassetto tattico della squadra dopo l'espulsione ai danni di Di Lorenzo: il belga uscì per far entrare Olivera. In quell'occasione l'accoglienza dei tifosi Citizens per il giocatore fu stupenda, con stendardi e striscioni dedicati a lui.
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