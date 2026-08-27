Calendario Roma, tutte le avversarie del girone di Champions League

L'attesa è finita. Dopo il colpo al Betegodi dell'anno scorso e il terzo posto finale in campionato, la Roma è tornata in Champions League archiviando un lungo esilio dalla coppa più importante d'Europa. Non sono mancate, in questi anni, delle soddisfazioni, vedi per esempio il successo in Conference League o la finale di Europa League durante la gestione Mourinho. L'ultima gara di Champions risale agli ottavi di finale della stagione 2018-2019, quando il Porto eliminò i giallorossi ai supplementari. Gli unici reduci da quella spedizione sono Cristante e Pellegrini: in campo c'erano Dzeko, De Rossi con la fascia da capitano, Manolas e Olsen tra i pali. Adesso un nuovo capitolo a distanza di sette anni, con il sorteggio di Monte Carlo che ha svelato il cammino della Roma nella fase campionato di Champions. La squadra di Gasperini è stata inserita inserita nella seconda fascia. E nella fase campionato di Champions non può incontrare un'altra squadra italiana e potrà sfidare un massimo di due squadre della stessa federazione straniera.