Calendario Roma, tutte le avversarie del girone di Champions League
L'attesa è finita. Dopo il colpo al Betegodi dell'anno scorso e il terzo posto finale in campionato, la Roma è tornata in Champions League archiviando un lungo esilio dalla coppa più importante d'Europa. Non sono mancate, in questi anni, delle soddisfazioni, vedi per esempio il successo in Conference League o la finale di Europa League durante la gestione Mourinho. L'ultima gara di Champions risale agli ottavi di finale della stagione 2018-2019, quando il Porto eliminò i giallorossi ai supplementari. Gli unici reduci da quella spedizione sono Cristante e Pellegrini: in campo c'erano Dzeko, De Rossi con la fascia da capitano, Manolas e Olsen tra i pali. Adesso un nuovo capitolo a distanza di sette anni, con il sorteggio di Monte Carlo che ha svelato il cammino della Roma nella fase campionato di Champions. La squadra di Gasperini è stata inserita inserita nella seconda fascia. E nella fase campionato di Champions non può incontrare un'altra squadra italiana e potrà sfidare un massimo di due squadre della stessa federazione straniera.
Le avversarie della Roma, così sono state sorteggiate
Il meccanismo che ha decretato le avversarie della Roma è rimasto lo stesso delle due edizioni precedenti: 36 squadre partecipanti divise in 4 fasce da 9 club ciascuna, composte in base al ranking quinquennale Uefa. Ad ogni squadra sono state assegnate tramite il sorteggio due avversarie per ciascuna fascia, per un totale di 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta. Le date e gli orari delle partite verranno comunicati entro sabato 29 agosto.
Contro chi giocherà la Roma in Champions League
La Roma, come detto, è stata inserita in seconda fascia e per questo ha pescato Real Madrid (casa), Psg (trasferta), Sporting (casa), Manchester United (trasferta), Lille (casa), Fenerbahce (trasferta), S. Bratislava (casa), AEK Atene (trasferta).
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