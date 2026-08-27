Calendario Inter, tutte le avversarie del girone di Champions League

Ancora Champions League, l'habitat naturale dell'Inter campione d'Italia in carica. La squadra di Chivu è partita dalla prima fascia, quella riservata alle squadre più forti d'Europa. Era lì insieme a Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid. Oggi, dopo il sorteggio di Monte Carlo , si è scoperto il percorso che attende Lautaro Matinez e compagni nella coppa più importante del Vecchio Continente.

Le avversarie dell'Inter, così sono state sorteggiate

Il meccanismo che ha decretato le avversarie dell'Inter è rimasto lo stesso delle due edizioni precedenti: 36 squadre partecipanti divise in 4 fasce da 9 club ciascuna, composte in base al ranking quinquennale Uefa. Ad ogni squadra sono state assegnate tramite il sorteggio due avversarie per ciascuna fascia, per un totale di 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta. Le date e gli orari delle partite verranno comunicati entro sabato 29 agosto.

Contro chi giocherà l'Inter in Champions League

L'Inter, come detto, è stata inserita in prima fascia e per questo ha pescato Real Madrid (trasferta), Liverpool (casa), Brugge (casa), Borussia (trasferta), Shakhtar (casa), Feyenoord (trasferta), Stoccarda (casa), S. Bratislava (trasferta).