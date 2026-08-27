Suwarso su Kean al Como: "Stiamo discutendo, ma come si suol dire..."

" Kean? Non è ancora un nostro giocatore. Non posso dire molto. Stiamo discutendo. Finché non è fatta, come si suol dire: Non dire gatto se non l'hai nel sacco". Così, ai microfoni di Sky, il presidente del Como , Mirwan Suwarso , al termine del sorteggio della Fase Campionato della Champions League 2026/27 : gli uomini di Cesc Fabregas affronteranno Psg, Manchester United, Lipsia e AEK Atene in casa; Barcellona, Real Betis e Lens in trasferta.

Suwarso: "Como in Champions? Vogliamo vivere alla giornata e goderci il momento"

Una storica prima volta per il Como: "Siamo felici per questa opportunità. Solo sette anni eravamo in Serie D. Ora siamo in Serie A e in Champions: roba da non crederci. Vogliamo vivere alla giornata e goderci il momento. Speriamo che per lo stadio sia tutto a posto, ma non dovrebbero esserci problemi. Abbiamo fatto tutto quello che ci hanno chiesto. Il calendario? Possiamo fare solo del nostro meglio, i risultati diranno il resto. Vogliamo goderci questa esperienza. Non possiamo dare per scontato di riviverla".

Ludi: "Kean? Speriamo possa unirsi al Como"

Ed è intervenuto in diretta anche Il direttore sportivo Carlalberto Ludi: "Kean? I club sono in contatto, aspettiamo i tempi del mercato. Nulla è ancora definito, è indubbio che sia un giocatore forte e importante. Speriamo possa unirsi a noi. Ricci lo stimiamo, ma non c'è nulla di concreto. Non siamo ancora sicuri di affondare il colpo, quindi temporeggiamo".

Ludi: "I ragazzi hanno seguito insieme il sorteggio"

Ludi ha aggiunto e concluso: "I ragazzi hanno seguito insieme il sorteggio allo stadio. Si tratta di un momento storico per loro, per il club e per tutta la città. La nostra filosofia sarà la solita: scendere in campo per provare a vincere tutte le partite, dando il massimo".