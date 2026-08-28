Mourinho con Inter e Roma, il City per De Bruyne e il Barcellona per Fabregas: anche i computer hanno un cuore

Sentimento e nostalgia per le nostre. E poi dicono che i computer non hanno un cuore. Mourinho che incontra le sue squadre italiane, l’Inter al Bernabeu e la Roma addirittura nello stadio che lo ha amato fin dal primo giorno; Fabregas che torna nel suo vecchio e caro Camp Nou sulla panchina degli avversari del Barça; De Bruyne che sfida ancora il Manchester City; e perfino Ancelotti che incrocia la Roma all’Olimpico, sì, è Davide che ora allena il Lille, non suo padre Carlo, però il legame è forte lo stesso. Ma dopo la mozione degli affetti e il ricordo dei bei tempi, c’è da ragionare sul campionatone di Champions delle nostre squadre. In assoluto non è andata malissimo per nessuna delle quattro, forse nemmeno per il Como se si considera che è al debutto e partiva in quarta fascia.