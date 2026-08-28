Mourinho con Inter e Roma, il City per De Bruyne e il Barcellona per Fabregas: anche i computer hanno un cuore

Il sorteggio di Monaco ha delineato il maxi girone di Champions League, in cui non mancheranno gli incroci romantici: i dettagli
Alberto Polverosi
Alberto Polverosi

5 min

Pubblicato il 28.08.2026, 07:48

Champions LeagueRomanapoli

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Sentimento e nostalgia per le nostre. E poi dicono che i computer non hanno un cuore. Mourinho che incontra le sue squadre italiane, l’Inter al Bernabeu e la Roma addirittura nello stadio che lo ha amato fin dal primo giorno; Fabregas che torna nel suo vecchio e caro Camp Nou sulla panchina degli avversari del Barça; De Bruyne che sfida ancora il Manchester City; e perfino Ancelotti che incrocia la Roma all’Olimpico, sì, è Davide che ora allena il Lille, non suo padre Carlo, però il legame è forte lo stesso. Ma dopo la mozione degli affetti e il ricordo dei bei tempi, c’è da ragionare sul campionatone di Champions delle nostre squadre. In assoluto non è andata malissimo per nessuna delle quattro, forse nemmeno per il Como se si considera che è al debutto e partiva in quarta fascia.

 

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L'Inter nella tana di Mourinho

La nostra ammiraglia europea, l’Inter, ha una sola partita col rischio di lasciarci le penne, quella del Bernabeu contro Mourinho e la sua banda di fenomeni. Poteva essere complicata anche la sfida col Liverpool, ma giocarla a San Siro fa meno paura rispetto all’Anfield Road. Il resto è tutto alla portata dei campioni d’Italia, magari solo il viaggio a Dortmund può intimorire un pochino e non è da sottovalutare nemmeno la trasferta di Rotterdam dove l’aspetta il Feyenoord. Un anno fa la squadra di Chivu si è fermata agli spareggi, battuta, anzi, schiantata dal Bodø/Glimt: sarebbe preferibile la qualificazione diretta agli ottavi.

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