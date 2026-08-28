Champions, quanto valgono la partecipazione, le vittorie e i bonus: tutte le cifre
La maggior parte del montepremi della Champions League viene distribuito in base alle performance sportive. Le 36 squadre qualificate alla league phase partono da una quota fissa legata alla partecipazione di 18,62 milioni di euro, che sarà incrementata dai bonus per ogni vittoria o pareggio.
Montempremi Champions, quota partecipazione e bonus
Entrare tra le prime otto garantisce un extra di 2 milioni, arrivare agli spareggi ma da testa di serie (9°/16° posto) 1 milione. C’è infine una quota legata alla posizione in classifica: da 0,27 milioni per l’ultima fino a 9,6 per il primo posto (ogni posizione più in alto vale appunto 0,27). I bonus successivi sono legati esclusivamente ai passaggi del turno e non al risultato della singola partita.
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