Ecco quando Mourinho tornerà a Roma: Champions League, tutte le date e gli orari ufficiali

ROMA - Dopo aver conosciuto le rispettive avversarie e gli incroci romantici 'disegnati' per loro dal sorteggio, le quattro italiane iscritte alla corsa della Champions League (Inter, Napoli, Roma e Como) hanno ora scoperto anche il loro calendario, le date e gli orari delle otto partite che ciascuna dovrà disputare nella fase campionato, con l'obiettivo minimo dei playoff (pass garantito per chi si piazza tra il 9° al 24° posto) e quello più ambizioso di classificarsi tra le prime otto per volare direttamente agli ottavi di finale).