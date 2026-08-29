Ecco quando Mourinho tornerà a Roma: Champions League, tutte le date e gli orari ufficiali
ROMA - Dopo aver conosciuto le rispettive avversarie e gli incroci romantici 'disegnati' per loro dal sorteggio, le quattro italiane iscritte alla corsa della Champions League (Inter, Napoli, Roma e Como) hanno ora scoperto anche il loro calendario, le date e gli orari delle otto partite che ciascuna dovrà disputare nella fase campionato, con l'obiettivo minimo dei playoff (pass garantito per chi si piazza tra il 9° al 24° posto) e quello più ambizioso di classificarsi tra le prime otto per volare direttamente agli ottavi di finale).
Champions, ecco quando Mourinho tornerà a Roma
Le sfida contro il grande ex José Mourinho è forse la più attesa per la Roma, i cui tifosi potranno abbracciare lo 'Special One' mercoledì 14 ottobre, quando all'Olimpico arriverà il Real Madrid allenato dal portoghese. Il cammino dei giallorossi partirà in Turchia, sul campo del Fenerbahce di Guendouzi e Greenwood che ai preliminari ha eliminato il Lione dell'ex tecnico romanista Fonseca. L'ultima partita della fase campionato la squadra di Gasperini la giocherà invece in casa, contro il Lille.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS