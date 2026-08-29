Il calendario del Napoli in Champions League: ecco quando De Bruyne ritroverà di nuovo il Manchester City

Il percorso del Napoli nella fase a gironi della Champions League 2026/27 è tracciato. Si ripresenta, come lo scorso anno, la trasferta all’Etihad Stadium di Manchester contro il City, con De Bruyne osservato speciale per il suo passato alla corte dell'ex Guardiola. Il belga, anche se non ama particolarmente questa sfida, potrà rifarsi dopo la sostituzione lampo nel primo tempo e il 2-0 firmato da Haaland e Doku a inizio ripresa.