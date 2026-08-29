Il calendario del Napoli in Champions League: ecco quando De Bruyne ritroverà di nuovo il Manchester City
Il percorso del Napoli nella fase a gironi della Champions League 2026/27 è tracciato. Si ripresenta, come lo scorso anno, la trasferta all’Etihad Stadium di Manchester contro il City, con De Bruyne osservato speciale per il suo passato alla corte dell'ex Guardiola. Il belga, anche se non ama particolarmente questa sfida, potrà rifarsi dopo la sostituzione lampo nel primo tempo e il 2-0 firmato da Haaland e Doku a inizio ripresa.
Napoli, si parte contro l'Arsenal di Calafiori
Sul fronte inglese c’è anche l’impegno casalingo contro i campioni dell’Arsenal di Calafiori, che inaugurerà la stagione continentale del club partenopeo il 9 settembre in notturna. Più favorevoli gli ultimi scontri, vedi quelli con il Viking (in casa all’ultima giornata, il 27 gennaio alle 21) e con il Sabah (trasferta a Baku nella penultima giornata, il 20 gennaio alle 18:45). Completano il calendario le uscite contro il Porto di Farioli e il Villarreal, mentre al Maradona arriveranno anche i belgi Club Brugge e i norvegesi del Bodo/Glimt.
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