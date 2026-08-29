Il calendario completo dell'Inter in Champions: quando si gioca la sfida tra Chivu e il Real Madrid di Mourinho   

Sono state definiti gli ostacoli dell’Inter nella fase a campionato di Champions League. Dalla prima urna sono spuntati avversari di grande richiamo: l’esordio europeo porterà i nerazzurri al Bernabéu per affrontare il Real Madrid di José Mourinho, che poi sfiderà anche la Roma all'Olimpico. Sarà un vero e proprio scontro maestro-allievo, perché Cristian Chivu - oggi sulla panchina interista - vestiva la maglia dell’Inter proprio quando Mourinho guidò i nerazzurri al Triplete.