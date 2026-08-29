Il calendario completo dell'Inter in Champions: quando si gioca la sfida tra Chivu e il Real Madrid di Mourinho   

Tutte le partite di Lautaro e compagni in Europa: si ripropone anche la gara con il Liverpool 

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Pubblicato il 29.08.2026, 14:35

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Sono state definiti gli ostacoli dell’Inter nella fase a campionato di Champions League. Dalla prima urna sono spuntati avversari di grande richiamo: l’esordio europeo porterà i nerazzurri al Bernabéu per affrontare il Real Madrid di José Mourinho, che poi sfiderà anche la Roma all'Olimpico. Sarà un vero e proprio scontro maestro-allievo, perché Cristian Chivu - oggi sulla panchina interista - vestiva la maglia dell’Inter proprio quando Mourinho guidò i nerazzurri al Triplete. 

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Inter, ancora il Liverpool sulla strada in Europa 

Si rinnova poi l’appuntamento con il Liverpool, che arriverà a San Siro a gennaio del 2027. In trasferta i nerazzurri faranno tappa a Dortmund mercoledì 9 dicembre alle 21, mentre sulla carta più abbordabile risulta la gara esterna contro lo Slovan di Yaya Touré, che chiuderà la League Phase mercoledì 27 gennaio alle 21, in contemporanea con gli altri match.

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