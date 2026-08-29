Como, il percorso in Champions League: dalla sfida al Psg al ritorno di Fabregas al Camp Nou di Barcellona 

Sarà una prima da incorniciare per i lariani, che si affacciano in Europa per stupire: i dettagli  

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Pubblicato il 29.08.2026, 15:04 (Aggiornato il 29.08.2026, 15:18)

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Per il Como di Cesc Fabregas l’ingresso in Champions si annuncia indimenticabile, con sfide piene di fascino. Il club lariano è tra le grandi d’Europa e non vuole sfigurare. Non mancano partite dal gusto nostalgico: il Barcellona, con il ritorno emotivo del tecnico spagnolo al Camp Nou fissato proprio all’ultima giornata e il Psg di Luis Enrique che arriverà al Sinigaglia sempre a gennaio 2027.

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Como, ostacolo Manchster United

Sempre in casa i lariani affronteranno anche Manchester United, Lipsia (che inaugura il cammino europeo a inizio settembre) e AEK. Non mancheranno trasferte di grande richiamo: a Siviglia contro il Betis, a Istanbul contro il Fenerbahce e a Lens.

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