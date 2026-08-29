Como, il percorso in Champions League: dalla sfida al Psg al ritorno di Fabregas al Camp Nou di Barcellona
Per il Como di Cesc Fabregas l’ingresso in Champions si annuncia indimenticabile, con sfide piene di fascino. Il club lariano è tra le grandi d’Europa e non vuole sfigurare. Non mancano partite dal gusto nostalgico: il Barcellona, con il ritorno emotivo del tecnico spagnolo al Camp Nou fissato proprio all’ultima giornata e il Psg di Luis Enrique che arriverà al Sinigaglia sempre a gennaio 2027.
Como, ostacolo Manchster United
Sempre in casa i lariani affronteranno anche Manchester United, Lipsia (che inaugura il cammino europeo a inizio settembre) e AEK. Non mancheranno trasferte di grande richiamo: a Siviglia contro il Betis, a Istanbul contro il Fenerbahce e a Lens.
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