Per il Como di Cesc Fabregas l’ingresso in Champions si annuncia indimenticabile, con sfide piene di fascino. Il club lariano è tra le grandi d’Europa e non vuole sfigurare. Non mancano partite dal gusto nostalgico: il Barcellona, con il ritorno emotivo del tecnico spagnolo al Camp Nou fissato proprio all’ultima giornata e il Psg di Luis Enrique che arriverà al Sinigaglia sempre a gennaio 2027.