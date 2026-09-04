Guendouzi squalificato, Greenwood no: la Roma in Champions sorride a metà

Guendouzi salta la Roma, Greenwood invece ci sarà. L’Organo di Controllo, Etica e Disciplina dell’Uefa ha infatti deciso sulle sanzioni dopo la rissa scoppiata al termine della sfida di ritorno dei playoff tra Lione e Fenerbahçe. E il verdetto sorride ai giallorossi almeno a metà. La stangata più pesante è per Guendouzi, punito con quattro giornate di squalifica, due delle quali con la condizionale di un anno, oltre a una multa di 50mila euro. Il centrocampista, dunque, non sarà in campo contro la Roma nella sfida di giovedì alle 18:45 a Istanbul. Un’assenza importante per il Fenerbahçe, che perde così uno dei suoi uomini proprio all’appuntamento con i giallorossi.