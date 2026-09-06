De Bruyne titolare in Champions. E l’Arsenal sceglie un hotel a… Nola!

E ora, la Champions. La squadra è rientrata ieri notte da Milano , in aereo, e oggi comincerà a preparare il debutto in Champions con l'Arsenal al centro sportivo di Castel Volturno.

Champions League: il calendario del Napoli

Napoli con De Bruyne titolare in Champions

Una vigilia suggestiva ma anche complessa considerando che dopo la trasferta a San Siro per sfidare i campioni d'Italia, il Napoli dovrà vedersela con i campioni d'Inghilterra. Prevedibile l'esordio di Kevin De Bruyne dal primo minuto, ma non solo: Allegri ha recuperato Sam Beukema e potrebbe anche pensare a un po' di turnover in difesa. Si vedrà.

L'Arsenal andrà in hotel a Nola

Nel frattempo, una curiosità relativa agli avversari. I Gunners hanno incontrato enormi difficoltà nelle attività di ricognizione di un hotel in grado di ospitare la squadra alla vigilia della partita: tutti al completo in città e anche nelle immediate vicinanze, tanto che gli inglesi alloggeranno addirittura a Nola, a ridosso della zona industriale, a circa quaranta chilometri di distanza dallo stadio Maradona dove, martedì pomeriggio, parleranno Arteta e un giocatore e andrà in scena la rifinitura. Anche la conferenza di Massimiliano Allegri e del calciatore del Napoli prescelto per la presentazione si svolgerà allo stadio.