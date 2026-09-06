De Bruyne titolare in Champions. E l’Arsenal sceglie un hotel a… Nola!

Dopo il ko di San Siro con l'Inter, il Napoli si prepara al debutto europeo contro i 'Gunners' che alloggeranno a una quarantina di chilometri dal Maradona: i dettagli
Fabio Mandarini
Fabio Mandarini

2 min

Pubblicato il 06.09.2026, 09:29 (Aggiornato il 06.09.2026, 09:48)

napoliChampions LeagueArsenalDe Bruyneoggi

E ora, la Champions. La squadra è rientrata ieri notte da Milano, in aereo, e oggi comincerà a preparare il debutto in Champions con l'Arsenal al centro sportivo di Castel Volturno.

Champions League: il calendario del Napoli

Napoli con De Bruyne titolare in Champions

Una vigilia suggestiva ma anche complessa considerando che dopo la trasferta a San Siro per sfidare i campioni d'Italia, il Napoli dovrà vedersela con i campioni d'Inghilterra. Prevedibile l'esordio di Kevin De Bruyne dal primo minuto, ma non solo: Allegri ha recuperato Sam Beukema e potrebbe anche pensare a un po' di turnover in difesa. Si vedrà.

 

Napoli, Allegri e De Bruyne veterani Champions: ecco i giocatori con più presenze nella competizione
Guarda la gallery

 

L'Arsenal andrà in hotel a Nola

Nel frattempo, una curiosità relativa agli avversari. I Gunners hanno incontrato enormi difficoltà nelle attività di ricognizione di un hotel in grado di ospitare la squadra alla vigilia della partita: tutti al completo in città e anche nelle immediate vicinanze, tanto che gli inglesi alloggeranno addirittura a Nola, a ridosso della zona industriale, a circa quaranta chilometri di distanza dallo stadio Maradona dove, martedì pomeriggio, parleranno Arteta e un giocatore e andrà in scena la rifinitura. Anche la conferenza di Massimiliano Allegri e del calciatore del Napoli prescelto per la presentazione si svolgerà allo stadio.

Tutte le news
Champions League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS