Mourinho: "Tante assenze, sarà dura: forse il calendario l'ha fatto un italiano..."

Mourinho si prepara a sfidare l' Inter in Champions , al Bernabeu , lo stadio in cui ha conquistato la Coppa nell'anno del Triplete proprio con i nerazzurri . Era il 22 maggio 2010 quando il 2-0 contro il Bayern Monaco consegno all'Inter la terza Champions della sua storia: "In questo momento è il mio stadio perché alleno il Real Madrid - dice Mourinho - però sarà sempre il mio stadio per quello che è successo nel 2010, sarà sempre uno stadio iconico per l’Inter. Sono solo le otto partite della fase campionato adesso però, spero di incontrare l’Inter anche più avanti. È una grandissima squadra, direi, una squadra con lo stesso modello gioco da Inzaghi a Chivu, che può giocare con gli occhi chiusi. Una sorpresa che non abbia vinto la Champions".

Mourinho su Chivu allenatore

"Chivu allenatore? Difficile prevederlo, quando sono calciatori il loro focus è giocare. Ho avuto diversi contatti con lui quando allenava la Primavera, è venuto tante volte a Roma, aveva una grande passione, l’ho capito subito. Mbappé e Lautaro Martinez? Due giocatori diversi, importanti per le loro squadre. Anche se noi domani abbiamo tre squalificati, siamo 11 contro 11. Chi metterò a centrocampo? È dura, secondo me chi ha fatto il calendario magari è italiano” Sembro più tranquillo ma sono sempre lo stesso".

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