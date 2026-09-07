Dimarco salta il debutto dell'Inter in Champions contro il Real: non è partito per Madrid
Chivu perde una pedina fondamentale prima del debutto in Champions in League dell'Inter. Dimarco, infatti, non è partito in direzione Spagna e quindi salterà la super sfida contro il Real Madrid. Ha prevalso la prudenza perché il terzino sta decisamente meglio, ma difficilmente sarebbe sceso in campo contro la squadra degli ex Mourinho e Dumfries.
Inter, le condizioni di Dimarco
Nonostante il rientro in gruppo, le condizioni complessivamente rassicuranti e la seduta svolta con la fasciatura all'altezza del ginocchio, lo staff dell'Inter ha scelto la linea della sicurezza lasciando l'esterno ad Appiano per ritrovare la forma migliore, escludendo rischi inutili per una gara che l'avrebbe comunque visto partire dalla panchina. Per la notte europea, dunque, non ci sarà Dimarco, ma si può comunque sorridere in prospettiva sul fronte infermeria: il problema fisico è risolto e il terzino tornerà tra i convocati già in campionato, cioè per la sfida del 14 settembre contro l'Udinese. Dimarco, come è noto, ha subito una lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
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