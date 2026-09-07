Champions League: Real Madrid-Inter a Oliver, Nyberg arbitrerà Napoli-Arsenal

Saranno impegnate nella prima giornata della fase a girone unico anche due squadre arbitrali italiane, guidate da Massa e Sozza

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Pubblicato il 07.09.2026, 15:30

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Finalmente torna la Champions League. Da martedì 8 settembre le 36 squadre qualificate scenderanno in campo per la League Phase. Quattro le italiane impegnate nel primo turno della fase finale del più grande palcoscenico europeo: ad aprire il programma saranno Inter e Napoli, in campo rispettivamente martedì e mercoledì, mentre Roma e Como giocheranno giovedì. I nerazzurri ritrovano Mourinho nella sfida al Bernabeu contro il Real Madrid, mentre la squadra di Allegri ospita l'Arsenal al Maradona. La Uefa ha reso pubbliche le designazioni per le gare delle italiane.

 

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Oliver arbitrerà Real Madrid-Inter: il precedente con la Juve al Bernabeu

La sfida tra Real Madrid e Inter, in programma martedì 8 settembre alle 21, è stata affidata all'inglese Michael Oliver, reduce dai Mondiali in Nord America e "famoso" in Italia per Real Madrid-Juventus del 2018 con il criticatissimo rigore assegnato in favore dei Blancos che infranse il sogno rimonta dei bianconeri. Oliver sarà aiutato dagli assistenti Burt e Mainwaring, il quarto ufficiale sarà Barrott. Al var ci saranno Salisbury e Dallas.

 

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Napoli-Arsenal a Nyberg. Massa e Sozza impegnati nella prima giornata

Invece Napoli-Arsenal si giocherà mercoledì 9 settembre alle 21 e sarà diretta dallo svedese Glenn Nyberg. Anche lui protagonista all'ultimo Mondiale, non ha mai arbitrato gli azzurri mentre ha arbitrato per sette volte squadre italiane: Roma (X2), Inter (X2), Milan, Lazio e Fiorentina. Gli assistenti saranno Beigi e Soderkvist, il quarto ufficiale Ladeback, al var del Cerro Grande e l'avar Brisard. Nella prima giornata della League Phase saranno impegnate anche due squadre arbitrali italiane. Sozza arbitrerà Borussia Dortmund-Villarreal, Assistenti Imperiale e Baccini. Il quarto ufficiale sarà Colombo, al Var Chiffi e Di Bello. Massa dirigerà Liverpool-Atletico Madrid, con Meli e Berti come assistenti; quarto uomo Marcenaro. Anche qui Di Bello e Chiffi al Var.

 

 

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