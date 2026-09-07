Chivu lancia la sfida al Real Madrid: "Vogliamo essere dominanti. Mourinho è speciale per me"

MADRID (SPAGNA) - Una sfida al passato per l'Inter e per Cristian Chivu , che debutteranno nella fase campionato della Champions League facendo visita al Bernabeu al Real Madrid allenato dal grande ex José Mourinho , condottiero della squadra capace di centrare il Triplete nel 2010 e nella quale giocava l'attuale tecnico nerazzurro. "Vogliamo essere dominanti. Mourinho è speciale per me" ha detto Chivu nella classica conferenza della vigilia.

Le parole di Chivu su Mourinho

"Josè è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare - ha detto Chivu nella classica conferenza stampa della vigilia -. Mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita. Ho condiviso bei momenti. Se prendo spunto da lui? Non ho mai copiato nessuno. Ho la mia idea di calcio, costruita da giocatore e in sei anni di settore giovanile":

Il Bernabeu e la Champions del 2010

Poi il messaggio alla sua sua squadra: "Abbiamo l'obbligo di scrivere pagine importanti della storia dell'Inter. Gli standard che ha raggiunto questa società sono importanti e abbiamo l'obbligo di portarli avanti". Proprio al Bernabeu nel 2010, con la maglia nerazzurra e sotto la guida di Mourinho, insieme ai compagni di allora Chivu vinse la Champions League: "Ma oggi questo stadio è ancora più bello, moderno, ci fa piacere giocare qui. Sono sessant'anni che non vinciamo qui, vogliamo far vedere che siamo competitivi ma senza snaturarci".