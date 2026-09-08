Dove vedere Real Madrid-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

È il giorno di Real Madrid-Inter . Si apre il sipario sulla nuova edizione della fase campionato della Champions League 2026/27 . Tra passato, presente e futuro, José Mourinho sfida Cristian Chivu in occasione della prima giornata di questa League Phase: nonostante l'ultimo ko di Siviglia contro il Real Betis, i blancos sono partiti alla grande in Liga, ingaggiando subito il duello a distanza con il Barcellona di Flick. A punteggio pieno, in Serie A, i campioni d'Italia in carica, che volano sulle ali dell'entusiasmo dopo lo straordinario successo in rimonta contro il Napoli di Allegri.

Real Madrid-Inter, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 21 allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid, dove il Real di José Mourinho ospiterà l'Inter di Cristian Chivu. La super sfida di Champions League sarà diretta dall'arbitro inglese Michael Oliver, da molti ricordato per il calcio di rigore fischiato in un Real Madrid-Juve (sul parziale di 3-0 in favore dei bianconeri) e per l'espulsione di Gigi Buffon.

Dove vedere Real Madrid-Inter in diretta tv

Real Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Real Madrid-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.