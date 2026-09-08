Dove vedere Porto-Manchester City in tv? Sky o Prime Video, orario
Porto-Manchester City significa anche Francesco Farioli contro Enzo Maresca. Due manager italiani pronti a darsi battaglia allo stadio "Do Dragao", teatro della partita valida per la prima giornata della League Phase di questa edizione della Champions. Dopo un decennio ricco di successi, i Citizens entreranno in gioco senza Pep Guardiola in panchina.
Porto-Manchester City, l'orario
Porto-Manchester City andrà in scena oggi, martedì 8 settembre, alle ore 21 allo stadio "Do Dragao". A dirigere l'incontro sarà l'esperto fischietto polacco Szymon Marciniak, protagonista proprio nella finale di Champions che vide i Citizens uscire vincitori dal confronto diretto con l'Inter di Simone Inzaghi nella stagione 2022/23.
Dove vedere Porto-Manchester City in diretta tv
Porto-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Porto-Manchester City, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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