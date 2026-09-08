Dove vedere Borussia Dortmund-Villarreal in tv? Sky o Prime Video, orario

Borussia Dortmund e Villarreal si affrontano per la seconda volta nella loro storia in una partita di Champions League , a circa un anno di distanza dal 4-0 rifilato dai tedeschi alla formazione spagnola nel novembre 2025. C'è grande curiosità per l'esordio in questa League Phase delle squadre allenate da Kovac e Iñigo Pérez .

Borussia Dortmund-Villarreal, l'orario

La sfida tra Borussia Dortmund e Villarreal è in programma oggi, martedì 8 settembre, alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dortmund. Direzione di gara affidata all'italiano Simone Zozza della sezione di Milano.

Dove vedere Borussia Dortmund-Villarreal

Borussia Dortmund-Villarreal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Borussia Dortmund-Villarreal, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.