Dove vedere Bruges-Aston Villa in tv? Sky o Prime Video, orario

Esordio in questa edizione della Champions per la squadra di Emery, fresca vincitrice dell'ultima Europa League: ecco le info per seguire il match

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Pubblicato il 08.09.2026, 10:34

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L'Aston Villa di Unai Emery, vincitrice dell'ultima edizione della UEFA Europa League, fa visita al Bruges in occasione della prima giornata della fase campionato della Champions 2026/27. In Premier, inizio disastroso per i Villans, reduci dalle sconfitte con Brighton e Arsenal, accompagnate dall'ultimo pareggio in casa dell'Hull City. Lo stage internazionale potrebbe aiutare gli inglesi a venir fuori dalla mini-crisi registrata in questo avvio di stagione.

Bruges-Aston Villa, l'orario

Il confronto odierno tra Bruges e Aston Villa andrà in scena alle ore 18:45 al Jan Breydel Stadium. L'arbitro del match sarà lo svizzero Sandro Scharer.

Dove vedere Bruges-Aston Villa in diretta tv

Bruges-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Bruges-Aston Villa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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