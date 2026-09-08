Dove vedere Bruges-Aston Villa in tv? Sky o Prime Video, orario

Bruges-Aston Villa, l'orario

Il confronto odierno tra Bruges e Aston Villa andrà in scena alle ore 18:45 al Jan Breydel Stadium. L'arbitro del match sarà lo svizzero Sandro Scharer.

Dove vedere Bruges-Aston Villa in diretta tv

Bruges-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bruges-Aston Villa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.