Dove vedere AEK Atene-Lask in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la prima giornata della League Phase di Champions: le probabili scelte di Nikolic e Kuhbauer

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Pubblicato il 08.09.2026, 10:48

Champions LeagueAek Atenelask

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Ad Atene si affrontano AEK e Lask, in occasione della prima giornata della fase campionato di questa edizione della UEFA Champions League. Austriaci reduci dall'impresa ai playoff in casa del Celtic di Glasgow, mentre i campioni di Grecia in carica non vorranno sfigurare dinanzi al proprio pubblico.

AEK Atene-Lask, l'orario

Esordio in questa edizione della Champions League per AEK Atene e Lask, oggi avversarie a partire dalle ore 18:45 all'Agia Sophia Stadium di Atene (Grecia). Fischietto affidato al portoghese Luis Godinho.

Dove vedere AEK Atene-Lask

AEK Atene-Lask sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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AEK Atene-Lask, dove vederla in streaming

Match visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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