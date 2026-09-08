Dove vedere AEK Atene-Lask in tv? Sky o Prime Video, orario

AEK Atene-Lask, l'orario

Esordio in questa edizione della Champions League per AEK Atene e Lask, oggi avversarie a partire dalle ore 18:45 all'Agia Sophia Stadium di Atene (Grecia). Fischietto affidato al portoghese Luis Godinho.

Dove vedere AEK Atene-Lask

AEK Atene-Lask sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

AEK Atene-Lask, dove vederla in streaming

Match visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.