Dove vedere AEK Atene-Lask in tv? Sky o Prime Video, orario
Ad Atene si affrontano AEK e Lask, in occasione della prima giornata della fase campionato di questa edizione della UEFA Champions League. Austriaci reduci dall'impresa ai playoff in casa del Celtic di Glasgow, mentre i campioni di Grecia in carica non vorranno sfigurare dinanzi al proprio pubblico.
AEK Atene-Lask, l'orario
Esordio in questa edizione della Champions League per AEK Atene e Lask, oggi avversarie a partire dalle ore 18:45 all'Agia Sophia Stadium di Atene (Grecia). Fischietto affidato al portoghese Luis Godinho.
Dove vedere AEK Atene-Lask
AEK Atene-Lask sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
AEK Atene-Lask, dove vederla in streaming
Match visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS