Dove vedere Lilla-Betis in tv? Sky o Prime Video, orario

Esordio in Champions League da allenatore del Lilla per Davide Ancelotti , che in estate ha scelto di ripartire dalla Francia e dalla Ligue 1, una volta chiusa la sua parentesi al fianco di papà Carlo con la nazionale brasiliana. L'avversario di turno, in campo internazionale, è il Real Betis di Manuel Pellegrini , reduce dalla prestigiosa vittoria in campionato contro il Real Madrid di José Mourinho .

Lilla-Betis, l'orario

Lilla-Real Betis si disputerà oggi, martedì 8 settembre, alle ore 21 nella splendida cornice dello "Stade Pierre-Mauroy". Toccherà al bulgaro Georgi Kabakov dirigere il match odierno.

Dove vedere Lilla-Betis in diretta tv

La sfida tra Lilla e Real Betis sarà trasmessa in diretta tv sul canale 255 di Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lilla-Betis, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.