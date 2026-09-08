Davide Ancelotti debutta in Champions League: "Voglio fare la storia"

Di certo non una prima volta, ma comunque un debutto in Champions League per Davide Ancelotti , che da assistente del padre Carlo ha partecipato ai trionfi del Real Madrid e stasera, con un Lilla tutto suo, ospiterà il Betis . «Ho avuto la fortuna di vivere momenti incredibili e tutto quello che ho imparato cercherò di trasmetterlo al club e ai calciatori - ha detto alla vigilia -. Ora voglio scrivere la mia storia in questa competizione, con il mio nome».

Davide Ancelotti prima di Lilla-Real Betis: "Ammiro Pellegrini per la sua educazione"

A cominciare da stasera nella sfida in cui lui, che con i suoi 37 anni è il più giovane degli allenatori ai nastri di partenza, affronterà quello più navigato, il 72enne cileno Manuel Pellegrini: «Uno che spesso non viene considerato quanto meriterebbe - ha sottolineato Ancelotti -. Ha raccolto tanti successi e vissuto una traiettoria incredibile, lo ammiro anche per la sua educazione che è un qualcosa di speciale. Non so se allenerò ancora quando avrò la sua età, poi vedo mio padre che non vuole smettere mai e magari - ha chiosato sorridendo - un giorno cambierò idea».