Davide Ancelotti debutta in Champions League: "Voglio fare la storia"
Di certo non una prima volta, ma comunque un debutto in Champions League per Davide Ancelotti, che da assistente del padre Carlo ha partecipato ai trionfi del Real Madrid e stasera, con un Lilla tutto suo, ospiterà il Betis. «Ho avuto la fortuna di vivere momenti incredibili e tutto quello che ho imparato cercherò di trasmetterlo al club e ai calciatori - ha detto alla vigilia -. Ora voglio scrivere la mia storia in questa competizione, con il mio nome».
Davide Ancelotti prima di Lilla-Real Betis: "Ammiro Pellegrini per la sua educazione"
A cominciare da stasera nella sfida in cui lui, che con i suoi 37 anni è il più giovane degli allenatori ai nastri di partenza, affronterà quello più navigato, il 72enne cileno Manuel Pellegrini: «Uno che spesso non viene considerato quanto meriterebbe - ha sottolineato Ancelotti -. Ha raccolto tanti successi e vissuto una traiettoria incredibile, lo ammiro anche per la sua educazione che è un qualcosa di speciale. Non so se allenerò ancora quando avrò la sua età, poi vedo mio padre che non vuole smettere mai e magari - ha chiosato sorridendo - un giorno cambierò idea».
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