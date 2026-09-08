Il Napoli sfida l'Arsenal: Allegri studia il piano per colpire la super difesa dei Gunners

Domani un debutto da film: agli azzurri servirà un’impresa per fermare la marcia dei campioni d’Inghilterra e viceré d'Europa
Fabio Mandarini
Fabio Mandarini

5 min

Pubblicato il 08.09.2026, 11:35

ogginapoliArsenalChampions LeagueAllegriArteta

Volendo sintetizzare in maniera estremamente semplicistica la grande differenza che finora ha caratterizzato il cammino di Napoli e Arsenal nei rispettivi campionati è sufficiente un dato: i Gunners hanno subìto un gol, 6 tiri nello specchio e 24 complessivi in tre partite di Premier, mentre gli azzurri in tre giornate di Serie A hanno subìto 5 gol, 16 tiri nello specchio e 61 in totale. La squadra di Arteta è a punteggio pieno e ne ha vinte quattro su quattro considerando anche il 3-0 nella finale del Community Shields con il Manchester City; quella di Allegri, invece, è reduce da due sconfitte consecutive contro Como e Inter e ha vinto soltanto a Marassi con il Genoa al debutto.

Napoli, c'è bisogno di un'impresa: le differenze con l'Arsenal di Arteta

L’IMPRESA. Per il momento conviene fermarsi con i numeri, anche perché il divario tra le due squadre, con tutto il rispetto dovuto, riguarda una sfera più ampia della statistica: l’Arsenal ha vinto l’ultima Premier e s’è arreso ai rigori nell’ultima finale di Champions contro il Psg senza mai perdere nei tempi regolamentari (unica), e dunque indossa la corona d’Inghilterra e la medaglia d’onore di viceré d’Europa. Ha una rosa piena di giocatori che oscillano tra l’ottimo e il l’eccellenza e Arteta, un allenatore di 44 anni cresciuto alla scuola di Guardiola al City, è diventato il nuovo guru della fasa difensiva: l’Arsenal, come confermano le statistiche, è una squadra quasi impenetrabile. Una delle più forti al mondo, in questo momento. La peggiore possibile da affrontare per un avversario reduce da due sconfitte consecutive e in cerca d’identità; che nelle ultime due stagioni ha chiuso con il quinto e il sesto attacco del campionato; che sul mercato non s’è rinforzata (vedi Gabriel Jesus, da poco ex dei Gunners); e che, come se non bastasse, ha appena perso McTominay, cioè uno dei suoi giocatori più decisivi e incisivi in zona gol. L’unico dotato di un ritmo Premier all’altezza. Lui più di Gilmour e De Bruyne.

Chi vince la Champions League? L'algoritmo non ha dubbi, le percentuali di tutte le squadre
Guarda la gallery

Servirà la partita perfetta

DA FILM. Servirà una prestazione super, per non dire perfetta. Certamente più attenta e centrata di quelle con il Como e nei 35 minuti finali di San Siro. Una notte da cinema. Febbre a 90°, tanto per citare il famosissimo romanzo di Nick Hornby dedicato proprio ai Gunners e da cui è stato anche tratto un delizioso film. Il paradosso? I numeri difensivi sono nettamente a favore dell’Arsenal - compresi duelli vinti, recuperi offensivi e riconquiste nell’ultimo terzo - ma in fase offensiva le statistiche sono simili: 6 gol realizzati dai Gunners e 5 dal Napoli; 43 tiri a 42 (17-13 nello specchio); 7 grandi occasioni create e 4 mancate ciascuno. Il miglior attacco degli inglesi, insomma, è davvero la difesa.

Champions League, italiane lontane dalle big ma tutte ai playoff secondo l'algoritmo: le previsioni per Roma, Napoli, Inter e Como
Guarda la gallery

Sfida Allegri-Arteta: un maestro della fase difensiva e l'erede di Guardiola

INEDITO. Il sistema difensivo dell’Arsenal, noto e ammirato in tutta Europa, è caratterizzato da pressing, riaggressioni, intensità fisica e mentale. Sarà davvero interessante la sfida tra Allegri, 59 anni, uno dei maestri della fase difensiva italiana, e Arteta, 44 anni, uno dei grandi della nuova generazione cresciuto alla scuola di Pep e già boss di Cuesta, tecnico del Parma e suo vice all’Arsenal per un quinquennio. Il suo è un progetto che parte da lontano, dal 2019, e che attraverso il lavoro e la continuità è arrivato ai livelli di oggi. Max e Mikel si sono incrociati una sola volta a dicembre 2022, a Londra in amichevole: la Juve di Allegri vinse per 2-0 a Emirates. Domani sarà tutta un’altra storia.  

 

Tutte le news

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS