Anguissa e Neres in dubbio contro l'Arsenal: com'è andato l'allenamento del Napoli pre-Champions
Alla vigilia dell'attesissima sfida con l'Arsenal di Mikel Arteta, in casa Napoli restano un punto interrogativo le condizioni di Zambo Anguissa e David Neres, che nella giornata odierna hanno lavorato solo in palestra, non partecipando alla seduta con il resto del gruppo. Sono attualmente in dubbio per l'esordio in Champions League della formazione partenopea.
Napoli-Arsenal, in dubbio Anguissa e Neres
Allegri attende buone notizie dal suo staff, a proposito delle condizioni di Anguissa e Neres, reduci dalla battaglia di San Siro contro l'Inter di Cristian Chivu. 90 minuti giocati per il mediano della nazionale camerunense, protagonista del clamoroso errore sotto porta poco prima del gol partita di Lautaro Mertinez. Per l'esterno offensivo brasiliano, invece, 28 minuti nelle gambe al "Meazza", dopo essere entrato al 62' al posto di Matteo Politano. Questa mattina, in occasione della seduta di allenamento andata in scena alle ore 10 a Castel Volturno, i due hanno lavorato esclusivamente in palestra.
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