Anguissa e Neres in dubbio contro l'Arsenal: com'è andato l'allenamento del Napoli pre-Champions

Alla vigilia dell'attesissima sfida con l'Arsenal di Mikel Arteta, in casa Napoli restano un punto interrogativo le condizioni di Zambo Anguissa e David Neres, che nella giornata odierna hanno lavorato solo in palestra, non partecipando alla seduta con il resto del gruppo. Sono attualmente in dubbio per l'esordio in Champions League della formazione partenopea.