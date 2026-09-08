Giocare la Champions al tempo della guerra, l'ex Sassuolo Marlon: "Io e lo Shakhtar daremo il massimo"

La Champions torna a bussare alla porta dello Shakhtar, e Marlon Santos sa bene che certe notti hanno un sapore diverso. Il difensore brasiliano, oggi di nuovo protagonista con la maglia del club ucraino, si prepara a ritrovare l’Europa che conta dopo un percorso lungo e tutt’altro che semplice. E proprio mentre la squadra di Arda Turan si riaffaccia sul grande palcoscenico, riaffiorano anche i ricordi dell’Italia: gli anni al Sassuolo, le sfide di Serie A, il ritorno con il Monza e un calcio che, nel frattempo, è diventato parte della sua storia. E sarebbe potuto diventarlo ancora, se gli interessamenti di Napoli e Roma, un paio d'anni fa, fossero diventati qualcosa di concreto. "Ma io ho una pessima memoria, non ricordo...", glissa col sorriso.

Sassuolo e Monza però li ricorda bene.

"Benissimo. Ho dei ricordi incredibili del periodo al Sassuolo. Perché ho conosciuto un calcio molto bello. E poi mi trovavo benissimo con la società, molto seria, e con De Zerbi: porterò tutto nel mio cuore. Anche del Monza ho bei ricordi, devo ammettere".

Ha citato De Zerbi: che allenatore è stato?

"Incredibile: sia lui sia il suo staff mi hanno insegnato tanto".

E i suoi figli sono italiani.

"Per me era un sogno giocare in Italia, lo è sempre stato. Due miei figli sono nati a Modena, ecco perché sono legatissimo al vostro paese".

Ha giocato con Messi, Neymar, Suarez e ed è stato allenato da Luis Enrique: cosa ha imparato?

"Questi giocatori: Neymar, Suárez, Messi sono stati e sono talmente importanti per il calcio che giocare con loro è stato un privilegio, una dei quelle cose per cui ringrazi Dio. Con me sono stati sempre gentile, soprattutto Neymar, brasiliano come me. Vivere un'esperienza con loro a Barcellona, in quel Barcellona, è stato incredibile. E anche avere Luis Enrique: ora è il migliore al mondo ma già all'epoca si capivano chiaramente la sua filosofia e il suo linguaggio. Essere allenato da lui mi ha arricchito perché frequentare questi spogliatoi ti lascia qualcosa che ti rimane nella vita. E sapete qual è la cosa più importante che ho imparato?".

Prego.

"L'umiltà. Più sei grande e più sei umile".

Riparte la Champions League, debuttate giovedì 10 contro il Psv: cosa rappresenta per voi?

"Per me tutto. Da piccolo la sognavo, per cui adesso avere un'altra volta l'opportunità di farlo con la maglia dello Shakhtar è un piacere. Vogliamo regalare ai nostri tifosi sogni e bellezza e faremo di tutto".

Non è la prima volta che è allo Shakhtar: nota differenze rispetto alla sua precedente esperienza?

"Ho ritrovato persone che conoscevo, ma tante altre no. Ho ritrovato, ad esempio, Carlo Nicolini. Diciamo che con la guerra purtroppo è cambiato tutto, anche se tutti sono stati bravissimi a mantenere la stessa struttura, qualità nel lavoro, e la capacità di gestire bene le cose nonosntante le grandi difficoltà. Parlo per noi, ma soprattutto per le persone che soffrono e vivono una realtà molto difficile. Noi stranieri proviamo dolore per tutto il polo ucraino, speriamo che tutto possa finire presto".

Vi sentite al sicuro?

"Sì, la società ci fa sentire protetti".

Dove potete arrivare in Champions?

"Dove possiamo arrivare non lo sappiamo, ma sappiamo da dove siamo partiti. Abbiamo umiltà e ambizione. Serviranno pazienza e forza mentale per esprimere le nostre qualità".

Le partite in casa le giocherete a Londra, nello stadio del Chelsea: è pesante?

"Non è facile, per noi è un viaggio lungo, ma cerchiamo di vedere il bello e goderci questa opportunità che la società ci ha messo a disposizione. Dovremo essere attenti a gestire questi viaggi anche fisicamente".

È vero che due anni fa poteva andare al Napoli o alla Roma?

"Ho una pessima memoria...".

Risposta onesta?

"Se qualcosa c'è stato, c'è stato qualche interessamento attraverso qualche agente. Sono due grandissimi club ma non ci sono state cose concrete".