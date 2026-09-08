Caos voli in Inghilterra, cancellata la conferenza di Arteta prima di Napoli-Arsenal

Guasto al sistema

Il problema è nato nel Regno Unito, dove un guasto al sistema di gestione dei voli di NATS, il gestore del controllo del traffico aereo britannico, ha provocato pesanti disagi alle partenze da diversi aeroporti. Heathrow e Gatwick sono stati tra gli scali più colpiti, insieme a Manchester e Stansted. NATS ha fatto sapere di aver individuato il problema nel proprio sistema di elaborazione dei voli e di aver messo al lavoro gli ingegneri per ripristinare la normale operatività. L’aeroporto di Heathrow ha confermato di essere al lavoro con NATS per risolvere la situazione. E dentro il caos è finito anche l’Arsenal. La squadra di Arteta è rimasta al centro sportivo in attesa di capire quando sarebbe stato possibile partire per Napoli. Il volo è stato inevitabilmente posticipato e la partenza è slittata fino al tardo pomeriggio. L’arrivo in città è previsto intorno alle 21.30, quando ormai la conferenza stampa di Arteta e del calciatore scelto per affiancarlo sarà saltata da tempo, avendo sforato lo slot consentito dall’Uefa, su questo sempre molto rigida. L’annuncio è arrivato poco dopo la conferenza del Napoli, quella in cui Allegri e il capitano Di Lorenzo hanno presentato regolarmente la sfida del Maradona. Era successo qualcosa di simile la scorsa stagione, quando lo Sporting Lisbona fu costretto ad annullare la conferenza della vigilia per un problema tecnico al charter che avrebbe dovuto portare i portoghesi in Italia. Il Napoli, poi, vinse quella partita.

Un aspetto positivo, per Arteta, arriva però dal campo. Jurriën Timber è stato coinvolto nell’allenamento di oggi e dovrebbe essere nella lista dei convocati per Napoli. Il difensore è al rientro dopo un lungo periodo di assenza e la sua presenza rappresenta una notizia importante per l’Arsenal. Resta invece da valutare la situazione di Cristhian Mosquera, che non ha preso parte alla seduta e aveva già saltato la partita contro il Chelsea per un problema muscolare.