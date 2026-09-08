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Real Madrid-Inter diretta Champions League: segui la sfida tra Mourinho e Chivu live

Primo match da brivido nella massima competizione europea per i nerazzurri: di fronte c'è lo Special One, sedici anni dopo il Triplete. Tutti gli aggiornamenti in diretta

1 min

Pubblicato il 08.09.2026, 18:42

Sedici anni dopo il Triplete, l'Inter sfida Mourinho proprio nello stadio in cui alzò la Champions: il Bernabeu. Non può essere quindi una partita come le altre quella di questa sera. Chivu prova a battere il maestro nella prima partita della fase campionato della massima competizione europea 2026/2027. Segui il match in diretta con noi.

 

 

18:41

In tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sulla piattaforma NOW. Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. 

Stadio Bernabeu - Madrid

 

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