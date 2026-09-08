Champions League
martedì 8 settembre 2026
Estadio Bernabéu
21:00
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Estadio Bernabéu
Real Madrid-Inter diretta Champions League: segui la sfida tra Mourinho e Chivu live
Sedici anni dopo il Triplete, l'Inter sfida Mourinho proprio nello stadio in cui alzò la Champions: il Bernabeu. Non può essere quindi una partita come le altre quella di questa sera. Chivu prova a battere il maestro nella prima partita della fase campionato della massima competizione europea 2026/2027. Segui il match in diretta con noi.
18:41
In tv e streaming
La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sulla piattaforma NOW. Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW.
Stadio Bernabeu - Madrid
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