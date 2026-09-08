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Arbitro Szymon Marciniak
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Porto-Manchester City diretta Champions League: segui il match tra Farioli e Maresca LIVE
9 min
Pubblicato il 08.09.2026, 20:00 (Aggiornato il 08.09.2026, 21:31)
C'è un po' di Italia nella sfida tra Porto e Manchester City, che vedrà protagonisti in panchina Francesco Farioli ed Enzo Maresca. Il successore di Pep Guardiola fa visita all'ex manager dell'Ajax in occasione dell'esordio in questa edizione della UEFA Champons League. Segui la partita di oggi in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:30
29' - Diogo Costa risponde a Foden
Conclusione potente di sinistro di Foden! Respinge Diogo Costa, che tiene ancora a galla il Porto di Farioli. Aumenta i giri il City.
21:29
27' - Colpo di testa impreciso di Haaland
Il Manchester City continua ad insistere sulla corsia mancina, trovando ancora la testa di Haaland in area di rigore. Contrastato da Kiwior, il norvegese non riesce a centrare lo specchio della porta lusitana.
21:22
Porto-Manchester City, Haaland impegna Diogo Costa
Palla gol per il City! Al 21', cross dalla sinistra che pesca la testa di Erling Haaland, che grazia da pochi passi Diogo Costa, reattivo nel deviare in angolo.
21:18
16' - Risponde Semenyo
Ripartenza del Manchester City, che ha un po' di spazio e prova ad approfittarne con Semenyo, la cui conclusione è troppo docile ed è facile preda di Diogo Costa.
21:16
15' - Occasione Porto, salva Donnarumma. Ma c'era fuorigioco
Imbucata pericolosa per Pepé, che si presenta in area a tu per tu con Donnarumma, bravo ad intervenire con il piede destro e a deviare in corner. Al termine dell'azione, però, si alza la bandierina dell'assistente, che vanifica tutto per posizione di offside dell'esterno offensivo del Porto.
21:13
12' - Prima iniziativa del City
Tentativo di Semenyo sulla corsia mancina, ma la difesa del Porto si chiude bene e respinge il traversone diretto verso Haaland. Cresce la squadra di Maresca.
21:07
5' - Fase di studio al do Dragao
Partita molto tattica in questo avvio, con il Porto che prova a gestire il pallone con personalità e il City che aspetta per poi ripartire velocemente. Grande equilibrio finora.
21:02
Porto-Manchester City, inizia la partita
Partiti! È cominciata la sfida tra Porto e Manchester City, primo possesso inglese. Citizens in maglia nera da trasferta.
21:01
Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime
Un minuto di silenzio in memoria delle vittime delle tragiche alluvioni che hanno colpito il Nepal.
20:57
Squadre in campo
Fanno il loro ingresso in campo Porto e Manchester City. E ora spazio all'inno della Champions League.
20:55
Coreografia dei tifosi del Porto al do Dragao
Clima incandescente al do Dragao, dove i tifosi del Porto stanno dando vita ad una splendida coreografia con centinaia di cartoncini bianchi e blu. Non mancano i sostenitori del City nel settore ospiti.
20:52
Il Manchester City ritrova l'arbitro Marciniak
Sarà Szymon Marciniak a dirigere l'incontro tra Porto e Manchester City. Il fischietto polacco rievoca dolci ricordi per Haaland e compagni: infatti, l'arbitro classe '81 ritrova i Citizens dopo aver diretto la finale di Champions vinta nel 2023 dall'undici inglese, allora allenato da Guardiola, contro l'Inter di Simone Inzaghi.
20:46
Debutto in Champions per Farioli
Debutto in Champions per Francesco Farioli, che diventerà così il 18° allenatore differente a guidare il Porto nel torneo europeo più importante. Il tecnico italiano ha condotto i portoghesi ai quarti di finale di Europa League nella scorsa stagione, vincendo sette delle 12 partite disputate nella competizione. L'ex Ajax guida oggi i campioni di Portogallo in carica.
20:40
Farioli: "Champions competizione che si sogna sempre di poter giocare"
Nel pregara di Porto-Manchester City, Francesco Farioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia: "È una competizione che si sogna sempre di poterla giocare, ce la siamo conquistata sul campo ed è bello poter iniziare così, contro un avversario che non ha bisogno di presentazioni per le qualità che hanno individualmente e dal punto di vista collettivo. La stessa ambizione di ieri, la stessa umiltà di sempre, davanti ai nostri tifosi, per provare a dargli quello che meritano. Non sono partite in cui c'è troppo da preparare dal punto di vista motivazionale, dovremo farci trovare pronti, perché potrebbe anche non bastare contro una squadra di questo livello. Allo stesso tempo, con lo spirito giusto e la giusta voglia di volerci credere fino in fondo".
20:37
La panchina del Porto
A disposizione di Farioli ci saranno Ramos, Afonso, Souza, Francisco Moura, Cunha, Hwang In-Beom, Fofana, Joao Teixeira, Sainz, S. Gimenez e Miranda.
20:31
Porto, André Silva preferito a Santi Gimenez
André Silva ha vinto il duello in attacco con l'altro ex Milan Santi Gimenez. Il centravanti ex Lipsia ha fatto ritorno al Porto e si prepara a giocare la sua prima partita in Champions League con il club lusitano, a più di nove anni dall'ultima volta con i Dragões (marzo 2017). Durante la sua prima esperienza, l'attaccante ha preso parte a sei azioni gol (con quattro reti e due assist) in otto partite di Champions League, con la media di una partecipazione al gol ogni 101 minuti.
20:20
Champions League, Haaland a due gol dal record di Agüero
Erling Haaland ha segnato 34 gol in 39 partite di Champions League con la maglia del Manchester City: è soltanto a due marcature dal record del club detenuto da Sergio Agüero (36). Inoltre, dalla stagione 2022/23, solo Kylian Mbappé (37) ha realizzato più delle 34 reti del norvegese nella massima competizione continentale.
20:10
Maresca, quarto allenatore dei Citizens in Champions League
Enzo Maresca sarà il quarto allenatore a guidare il Manchester City in Champions League, dopo Roberto Mancini, Manuel Pellegrini e Pep Guardiola. Nessuno dei tre predecessori ha mai perso la gara d'esordio (due vittorie e un pareggio) e gli ultimi due hanno entrambi vinto con almeno tre gol di scarto (3-0 per Pellegrini, 4-0 per Guardiola).
20:05
Secondo confronto in Champions tra Porto e Manchester City
Porto e Manchester City si sono affrontate quattro volte in Europa, per un bilancio complessivo di un pareggio e tre vittorie degli inglesi. L'unico precedente tra le due squadre in Champions League, all'Estádio Do Dragão, risale all'edizione 2020/21 ed è terminato 0-0.
20:00
Porto-Manchester City, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte ufficiali di Farioli e Maresca:
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Nehuen Perez, Martim Fernandes; P. Rosario, Varela, Gabri Veiga; William Gomes, André Silva, Pepe. Allenatore: Farioli.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guèhi, Gvardiol; Bouaddi, E. Fernandez; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland. Allenatore: Maresca.
Stadio do Dragao - Porto
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