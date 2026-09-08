Porto-Manchester City diretta Champions League: segui il match tra Farioli e Maresca LIVE

Ripartenza del Manchester City, che ha un po' di spazio e prova ad approfittarne con Semenyo, la cui conclusione è troppo docile ed è facile preda di Diogo Costa.

Partiti! È cominciata la sfida tra Porto e Manchester City, primo possesso inglese. Citizens in maglia nera da trasferta.

Sarà Szymon Marciniak a dirigere l'incontro tra Porto e Manchester City. Il fischietto polacco rievoca dolci ricordi per Haaland e compagni: infatti, l'arbitro classe '81 ritrova i Citizens dopo aver diretto la finale di Champions vinta nel 2023 dall'undici inglese, allora allenato da Guardiola, contro l' Inter di Simone Inzaghi.

Clima incandescente al do Dragao, dove i tifosi del Porto stanno dando vita ad una splendida coreografia con centinaia di cartoncini bianchi e blu. Non mancano i sostenitori del City nel settore ospiti.

Fanno il loro ingresso in campo Porto e Manchester City. E ora spazio all'inno della Champions League.

20:40

Farioli: "Champions competizione che si sogna sempre di poter giocare"

Nel pregara di Porto-Manchester City, Francesco Farioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia: "È una competizione che si sogna sempre di poterla giocare, ce la siamo conquistata sul campo ed è bello poter iniziare così, contro un avversario che non ha bisogno di presentazioni per le qualità che hanno individualmente e dal punto di vista collettivo. La stessa ambizione di ieri, la stessa umiltà di sempre, davanti ai nostri tifosi, per provare a dargli quello che meritano. Non sono partite in cui c'è troppo da preparare dal punto di vista motivazionale, dovremo farci trovare pronti, perché potrebbe anche non bastare contro una squadra di questo livello. Allo stesso tempo, con lo spirito giusto e la giusta voglia di volerci credere fino in fondo".

20:37

La panchina del Porto

A disposizione di Farioli ci saranno Ramos, Afonso, Souza, Francisco Moura, Cunha, Hwang In-Beom, Fofana, Joao Teixeira, Sainz, S. Gimenez e Miranda.

20:31

Porto, André Silva preferito a Santi Gimenez

André Silva ha vinto il duello in attacco con l'altro ex Milan Santi Gimenez. Il centravanti ex Lipsia ha fatto ritorno al Porto e si prepara a giocare la sua prima partita in Champions League con il club lusitano, a più di nove anni dall'ultima volta con i Dragões (marzo 2017). Durante la sua prima esperienza, l'attaccante ha preso parte a sei azioni gol (con quattro reti e due assist) in otto partite di Champions League, con la media di una partecipazione al gol ogni 101 minuti.

20:20

Champions League, Haaland a due gol dal record di Agüero

Erling Haaland ha segnato 34 gol in 39 partite di Champions League con la maglia del Manchester City: è soltanto a due marcature dal record del club detenuto da Sergio Agüero (36). Inoltre, dalla stagione 2022/23, solo Kylian Mbappé (37) ha realizzato più delle 34 reti del norvegese nella massima competizione continentale.