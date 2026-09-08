Disastro Sommer all'esordio in Champions: il Bruges perde con l'Aston Villa. L'Aek vince la prima
Una notte da incubo per Sommer. L'ex portiere dell'Inter sperava in un esordio differente in Champions League con la maglia del Bruges: ma nel corso della sfida casalinga contro l'Aston Villa ha commesso una lunga serie di errori, che hanno spianato la strada al successo degli inglesi. Il numero uno perde il duello a distanza con Suzuki (ex portiere del Parma ed estremo difensore dell'Aston Villa) e si è reso protagonista di una lunga serie di incertezze. La prima all'11' sul tiro (che sembrava tutt'altro che irresistibile) di McGinn che sblocca il risultato.
Bruges-Aston Villa, tabellino e statistiche
Sommer, errori e incertezze con l'Aston Villa
Pochi minuti dopo il numero uno svizzero è protagonista di un altro errore, rinviando in modo goffo il pallone e colpendo un compagno: Sommer si lascia così sfuggire la sfera, riprendendola poi fuori dall'area di rigore. Dopo il momentaneo pareggio del Bruges con Vetlesen, l'ex portiere dell'Inter si fa sorprendere dalla deviazione ravvicinata di Buendia, e sul finire del primo tempo commette una papera piuttosto clamorosa, uscendo a vuoto su una palla lunga e spianando la strada alla rete di Jackson. I padroni di casa accorciano le distanze nel finale con Tresoldi su rigore, ma non riescono a recuperare il risultato.
Aek Atene-Lask, tabellino e statistiche
L'Aek batte il Lask: gol annullato a Jovic
Vittoria casalinga anche per l'Aek Atene, che si impone 1-0 sul Lask. A decidere la sfida è una rete segnata da Razvan Marin al 21' del primo tempo. Nella ripresa annullata una rete all'ex attaccante di Milan e Fiorentina Jovic, pescato in posizione di fuorigioco dal direttore di gara.
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