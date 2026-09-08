Disastro Sommer all'esordio in Champions: il Bruges perde con l'Aston Villa. L'Aek vince la prima  

Una notte da incubo per Sommer. L'ex portiere dell'Inter sperava in un esordio differente in Champions League con la maglia del Bruges: ma nel corso della sfida casalinga contro l'Aston Villa ha commesso una lunga serie di errori, che hanno spianato la strada al successo degli inglesi. Il numero uno perde il duello a distanza con Suzuki (ex portiere del Parma ed estremo difensore dell'Aston Villa) e si è reso protagonista di una lunga serie di incertezze. La prima all'11' sul tiro (che sembrava tutt'altro che irresistibile) di McGinn che sblocca il risultato.