Dumfries e Calhanoglu, siparietto prima di Real-Inter: la mano sui capelli e il gesto di approvazione

Simpatico siparietto pochi minuti prima del calcio d'inizio di Real Madrid-Inter, match valido per la prima giornata della fase campionato di Champions League. Dumfries e Calhanoglu, ex compagni di squadra, si sono incontrati nel corso del riscaldamento e ne hanno approfittato per salutarsi in modo caloroso.

Dumfries e Calhanoglu, il siparietto al Bernabeu

L'ex terzino nerazzurro, acquistato in estate dal Real Madrid, ha ironizzato sul nuovo look del centrocampista turco, che si è sottoposto in estate ad un trapianto di capelli. Dumfries ha accarezzato la testa di Calhanoglu ed ha approvato la sua scelta. I due hanno riso e si sono abbracciati, sotto gli occhi del pubblico del Santiago Bernabeu.

Calhanoglu e Dumfries, cinque anni all'Inter

Dumfries e Calhanoglu sono arrivati ad Appiano Gentile l'estate del 2021 ed hanno disputato cinque campionati con l'Inter, vincendo due scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. In estate il terzino è stato acquistato dal Real Madrid di Josè Mourinho.