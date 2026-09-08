Mourinho già pensa alla Roma: "Sarò emozionato ma solo prima e dopo. Contro l'Inter una partita pazza"

Batte l'Inter e pensa già alla Roma : "Sarò emozionato, ma solo prima e dopo". Così José Mourinho dopo Real Madrid-Inter 2-1 , gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della nuova Champions League . Lo Special One ha commentato così, su Sky Sport, il successo dei Blancos: "Mi è piaciuto il risultato. Tre punti alla prima, contro una squadra fortissima, è la cosa che mi piace di più. Una partita spettacolare per chi era a casa o allo stadio, non per me e Chivu . Poteva finire 5-0, 5-5, 7-6, 6-5. Una partita con tantissime occasioni da rete. L'Inter è brava, è forte, ma ogni volta che uscivamo in contropiede poteva essere gol. Potevamo chiudere la partita nell'ultimo minuto del primo tempo. Potevamo segnare il gol del 3-0 con Bellingham , ma l'Inter poteva segnare prima o dopo di noi. Hanno fatto il 2-1 tenendo aperta la partita fino alla fine. Una partita pazza".

Mourinho: "Chivu? Sappiamo cosa proviamo l'uno per l'altro"

L'incontro con Chivu: "Ho abbracciato Chivu prima dell'inizio della partita e dopo la fine della partita. Sappiamo cosa proviamo l'uno per l'altro. Durante i novanta minuti si dimentica tutto. Se avremo l'opportunità di vederci, adesso, parleremo".

Mourinho difende Mbappé e assicura: "Sarà sicuramente il capocannoniere della Champions"

Mbappé fischiato al Bernabeu: "Mbappé ha lavorato tantissimo, ha fatto un gol importantissimo. Ha avuto due, tre palle gol, che in genere sfrutta, ma non mi preoccupa perché farà sempre di più. Sarà sicuramente il capocannoniere della Champions. Non posso che essere più che soddisfatto per come lavora per la squadra".

Real Madrid, Mourinho: "Perché Perez mi ha voluto? Perché la situazione era dura"

Un calendario pieno di sfide dal sapore speciale per Mou: "L'anno scorso ho sfidato il Chelsea e un'altra mia ex squadra, gioco sempre contro le mie ex squadre, ma a Roma, non posso nasconderlo, sarà la prima volta che torno... Sarò emozionato? Sì, prima e dopo. Durante no. Perez mi ha voluto perché la situazione era dura. Quando è facile non è per me. Quando è dura aiuta José".