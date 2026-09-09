Dove vedere Napoli-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario

Esordio in questa edizione della Champions League per il Napoli di Massimiliano Allegri, che oggi ospita l' Arsenal vicecampione d'Europa, tornata a vincere dopo anni la Premier League. Smaltita la delusione per la sconfitta in rimonta incassata a San Siro contro l' Inter di Cristian Chivu, Di Lorenzo e compagni sono pronti ad aprire il loro cammino in campo internazionale, con una delle sfide più difficili ed affascinanti dell'intero percorso. L'obiettivo è riscattare il risultato negativo, in Europa, dello scorso anno.

Napoli-Arsenal, l'orario

Napoli-Arsenal andrà in scena oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 21 allo stadio "Diego Armando Maradona". Sarà lo svedese Glenn Nyberg a dirigere l'incontro che vedrà protagonisti gli azzurri di Allegri e i gunners di Arteta. Il classe '88 vanta 17 partite dirette in Champions League.

Dove vedere Napoli-Arsenal in diretta tv

Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video, come da accordi sui diritti televisivi pattuiti tra broadcaster e UEFA. È possibile attivare l'app Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Arsenal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. I primi 30 giorni su Prime, una volta creato un nuovo account, sono gratis. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Napoli-Arsenal su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.