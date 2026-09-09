Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario

Liverpool-Atletico Madrid è ormai una grande classica della Champions League . I Reds hanno affidato il nuovo corso alle idee dello spagnolo Iraola , mentre i Colchoneros hanno consolidato il legame con il Cholo Simeone , superando anche la telenovela Julian Alvarez nella sessione estiva di mercato. In Premier, cinque punti in tre partite per Barcola e compagni, mentre gli spagnoli sono a quota 7 nella Liga dopo quattro giornate.

Liverpool-Atletico Madrid, l'orario

Liverpool-Atletico Madrid si disputerà oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 21 ad Anfield Road. Fischietto italiano per il prestigioso confronto europeo, con Davide Massa della sezione di Imperia pronto a dirigere la gara odierna.

Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid in diretta tv

Liverpool-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Liverpool-Atletico Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.