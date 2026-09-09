Dove vedere Psg-Slovan Bratislava in tv? Sky o Prime Video, orario

È il momento del Psg di Luis Enrique . Campioni di Francia, campioni d'Europa per la seconda volta consecutiva e freschi vincitori dell'ultima edizione della Supercoppa Europea. Tutto questo, e tanto altro, è la squadra attualmente più forte del pianeta, stando ai risultati ottenuti sul campo. Oggi l'esordio nella League Phase della Champions 2026/27 , contro lo Slovan Bratislava allenato da una vecchia conoscenza del calcio inglese come Yaya Touré . Sarà importante partire bene per lanciare l'ennesimo segnale alle dirette concorrenti per la vittoria finale.

Psg-Slovan Bratislava, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 21 al "Parco dei Principi" di Parigi, dove il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ospiterà lo Slovan Bratislava dell'ex City Yaya Touré. Arbitrerà l'incontro l'ucraino Mykola Balakin, designato dalla UEFA per l'occasione.

Dove vedere Psg-Slovan Bratislava in diretta tv

Psg-Slovan Bratislava sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Psg-Slovan Bratislava, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.