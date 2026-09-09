Dove vedere Psg-Slovan Bratislava in tv? Sky o Prime Video, orario
È il momento del Psg di Luis Enrique. Campioni di Francia, campioni d'Europa per la seconda volta consecutiva e freschi vincitori dell'ultima edizione della Supercoppa Europea. Tutto questo, e tanto altro, è la squadra attualmente più forte del pianeta, stando ai risultati ottenuti sul campo. Oggi l'esordio nella League Phase della Champions 2026/27, contro lo Slovan Bratislava allenato da una vecchia conoscenza del calcio inglese come Yaya Touré. Sarà importante partire bene per lanciare l'ennesimo segnale alle dirette concorrenti per la vittoria finale.
Psg-Slovan Bratislava, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 21 al "Parco dei Principi" di Parigi, dove il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ospiterà lo Slovan Bratislava dell'ex City Yaya Touré. Arbitrerà l'incontro l'ucraino Mykola Balakin, designato dalla UEFA per l'occasione.
Dove vedere Psg-Slovan Bratislava in diretta tv
Psg-Slovan Bratislava sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Psg-Slovan Bratislava, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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